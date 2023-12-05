Механический принтер печатает фотографии прямо с экрана смартфона.

Стартап Jollylook, занимающийся разработкой инновационных технологий в области печати, представил свою новую разработку - механический принтер Jollylook Eye, способный печатать фотографии с экрана смартфона без использования электричества, сообщает 4pda.

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Jollylook Eye использует картриджи Fujifilm Instax Mini Film и работает по принципу фотоаппарата моментальной печати. Корпус этого принтера изготовлен из дерева, что придает ему стильный и приятный вид. Для печати фотографии пользователю необходимо разместить свой смартфон с открытым изображением внутри принтера, затем надо нажать на кнопку и повернуть рычаг для вывода готового снимка наружу. Размер получаемых фотографий составляет 62x46 миллиметров.

Представленное устройство уже собрало сумму, которая необходима для запуска на платформе Kickstarter. Его стоимость будет составлять 54 доллара США. Первые заказчики получат свои принтеры в конце марта 2024 года.





Стоит отметить, что Jollylook Eye - это не просто принтер, а стильный аксессуар, который будет достаточно гармонично сочетаться с любым смартфоном. Компактность устройства и простота использования Jollylook Eye возможно станет не просто хорошим помощником, а незаменимой вещью для любителей пофотографировать и креативных людей, которые ценят удобство и стиль.

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Уже сейчас первые заказчики могут оформить предзаказ на новинку и стать обладателями уникального устройства от Jollylook.