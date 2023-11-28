Инвестиции в крупные стартапы Европы могут приостанавливаться по разным причинам, например из-за геополитической нестабильности, влияния пандемии.

По данным отчета венчурной компании Atomico, объем зарубежных инвестиций в европейские технологические стартапы последней стадии упал до четырехлетнего минимума.

Это снижение произошло в основном за счет крупных инвестиционных фондов, таких как Tiger Global, Coatue Management и Vision Fund корпорации SoftBank Group, которые в последние годы вложили рекордные суммы в стартапы по всему миру. Согласно отчету, в 2021 году эти "кроссоверные" фонды, инвестирующие в государственные и частные компании, осуществили 82 новые инвестиции в Европе. В текущем году их было четыре, сообщает Bloomberg.

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"Мы наблюдаем резкий спад, практически полное прекращение их деятельности", - сказал Том Вехмайер (Tom Wehmeier), партнер компании Atomico, помогавший подготовить отчет, опубликованный во вторник.

Венчурный капитал для более успешных стартапов повсеместно иссяк, чему способствуют растущие процентные ставки и вялые публичные рынки. По оценкам авторов доклада, в 2023 году объем инвестиций в технологические отрасли Европы составит 45 млрд. долларов, что является резким снижением по сравнению с 82 млрд. долларов.

Это снижение особенно заметно для компаний, находящихся на стадии роста. По данным отчета, на долю североамериканских фондов приходится четверть от общего объема инвестиций в эти европейские стартапы в 2023 году, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 39%. (В отчете не учитывались биотехнологические стартапы, долговые инвестиции и вторичные сделки).

Тем не менее, в отчете отмечается, что в Европе создается больше новых стартапов, чем в США, и работает больше высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта. Хотя возможности выхода из бизнеса для европейских стартапов и "приглушены", но по оценкам авторов отчета, в 2024 году к приобретению или публичному размещению готово больше компаний, чем за последние пять лет вместе взятые.

Многие из этих компаний не будут располагать иностранным капиталом, который так свободно поступал несколько лет назад. "Это подчеркивает необходимость создания в Европе собственной базы целевого и стабильного капитала, и очевидно, что здесь открываются гигантские возможности", - говорит Вехмайер.

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Отметим также, что иностранные инвестиции в крупные европейские стартапы могут приостанавливаться по разным причинам, например из-за геополитической нестабильности, экономических рисков, изменения в законодательстве или регулировании, а также влияние пандемии. Например, в 2020 году инвестиции в европейские стартапы снизились из-за COVID-19, но в 2021 году ситуация начала улучшаться. Также, некоторые инвесторы могут быть осторожны из-за геополитической напряженности, например, выход Великобритании из Евросоюза или конфликты в различных регионах.