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Похоже, что компания AMD уже определилась с тем, какие графические процессоры серии RDNA4 станут первыми. Это GFX1200 и GFX1201 - два еще неназванных графических процессора, которые были замечены в патчах Linux для проекта LLVM.
Помимо AMD, будущие процессоры Intel серий Panther Lake и Clearwater Forest также были включены в недавние патчи для LLVM. Таким образом, очевидно, что за кулисами разработки LLVM ведется большая работа над новыми продуктами, и пользователи, наблюдающие за этими патчами, смогут многие моменты узнать заранее.
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Уровни GFX говорят нам о том, какая архитектура используется в отдельных процессорах. Это позволяет определить, насколько каждый GPU похож на другой и какие функции поддерживаются. Однако на данный момент известны далеко не все подробности.
Согласно записи на Github, RDNA4 находится в другой ветке GFX, так что, судя по всему, архитектура будет более серьезной по сравнению с RDNA2 и RDNA1. А два обнаруженных идентификатора могут относиться к двум предполагаемым графическим процессорам Navi 4X - это Navi 44 и Navi 48.
По данным Red Gaming Tech, графические процессоры Navi 44 и Navi 48 не являются GPU высокого класса. По имеющимся данным, они оснащены 32 или 20 потоковыми процессорами RDNA4 WGP (Work Group Processors) неизвестной конфигурации.
Следует ожидать до 48 Мбайт кэш-памяти Infinity Cache и 192-разрядную шину памяти, что, если судить по предыдущим продуктам AMD, явно относится к верхнему сегменту среднего класса. Эти GPU по-прежнему будут поддерживать память GDDR7 и PCIe Gen5. Время появления этой последней утечки позволяет предположить, что в ближайшие месяцы мы увидим больше подробностей о RDNA4, но дату выхода этих процессоров следует ожидать не ранее второй половины 2024 года.