Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
AMD готовит игровую графическую архитектуру следующего поколения - GFX1200 и GFX1201
Дискретные графические процессоры AMD RDNA4 "GFX1200/GFX1201" замечены в патчах LLVM.

реклама

Похоже, что компания AMD уже определилась с тем, какие графические процессоры серии RDNA4 станут первыми. Это GFX1200 и GFX1201 - два еще неназванных графических процессора, которые были замечены в патчах Linux для проекта LLVM.

Помимо AMD, будущие процессоры Intel серий Panther Lake и Clearwater Forest также были включены в недавние патчи для LLVM. Таким образом, очевидно, что за кулисами разработки LLVM ведется большая работа над новыми продуктами, и пользователи, наблюдающие за этими патчами, смогут многие моменты узнать заранее.

реклама

Уровни GFX говорят нам о том, какая архитектура используется в отдельных процессорах. Это позволяет определить, насколько каждый GPU похож на другой и какие функции поддерживаются. Однако на данный момент известны далеко не все подробности. 

Согласно записи на Github, RDNA4 находится в другой ветке GFX, так что, судя по всему, архитектура будет более серьезной по сравнению с RDNA2 и RDNA1. А два обнаруженных идентификатора могут относиться к двум предполагаемым графическим процессорам Navi 4X - это Navi 44 и Navi 48.


По данным Red Gaming Tech, графические процессоры Navi 44 и Navi 48 не являются GPU высокого класса. По имеющимся данным, они оснащены 32 или 20 потоковыми процессорами RDNA4 WGP (Work Group Processors) неизвестной конфигурации.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Следует ожидать до 48 Мбайт кэш-памяти Infinity Cache и 192-разрядную шину памяти, что, если судить по предыдущим продуктам AMD, явно относится к верхнему сегменту среднего класса. Эти GPU по-прежнему будут поддерживать память GDDR7 и PCIe Gen5. Время появления этой последней утечки позволяет предположить, что в ближайшие месяцы мы увидим больше подробностей о RDNA4, но дату выхода этих процессоров следует ожидать не ранее второй половины 2024 года.

#amd #amd rdna4 #gfx1200 #gfx1201
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ubuntu в среднем была на 20% быстрее Windows 11 в тестировании 96-ядерного AMD Ryzen TR Pro 7995WX
Dell остановила продажу всех видеокарт RX 7900 XTX и RX 7900 XT в Китае
Графические процессоры AMD на архитектуре RDNA4 GFX1200/GFX1201 обнаружены в патчах LLVM
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У РФ появился новый "Ланцет" — Z-53 будет искать групповые цели и уничтожать их в составе роя дронов
10
107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
6
Die Welt: Мобилизация оставит Украину без рабочих рук, а фронте появляется всё больше пенсионеров
1
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
4
Eurasian Times: первое применение авиабомб РБК-500 – зловещий знак для Украины
+
«Ланцеты» стали ещё опаснее – чем ВСУ грозит появление в СВО модифицированных дронов-камикадзе
+
GeForce RTX 4070 SUPER не заменит базовую модель, обе будут сосуществовать на рынке
+
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
20
Инсайдер раскрыл точную дату выхода первого трейлера GTA 6
+
NIO и Changan Auto будут сотрудничать в сфере экспресс-замены тяговых батарей
+
Для Cyberpunk 2077 выпущен мод, повышающий качество изображения и производительность на 40%
5
«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
3
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
60
Сербия готова улучшать отношения с НАТО — глава государства
4
Сверхзвуковой самолет НАСА сможет сократить полет из Нью-Йорка в Лондон до 90 минут
3
В России хотят заместить необходимый для электроники металл от зарубежных компаний на отечественный
1
Дисплей OnePlus 12 может превзойти даже экран грядущего Galaxy S24 Ultra
3
Россия планирует создать двухместный самолет-невидимку на базе истребителей Су-57 и Су-30
+
99% военнослужащих ВСУ, это пойманные уклонисты, нежелавшие идти на службу
10
На Дальнем Востоке может появиться атомная электростанция мощностью по 600 мегаватт
2

Популярные статьи

S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали топить советские подводные лодки
1
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
2
Мои критические замечания об электромобилях
3
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
5
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
61
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
1
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
10
7 мифов об электромобилях и реальность
18
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
4
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
4

Сейчас обсуждают

Akim
07:26
От температуры окружающей среды еще сильно зависит пробег электрички. Еще в 21м году была статья на дроме о тестах электричек, которые проводили китайцы при морозе -20. Они протестили порядка 40 попул...
7 мифов об электромобилях и реальность
Тимур Закиров
07:26
Поэтому лучший Dimensity 9300 , он потребляет заметно меньше энергии ( при энергопотреблении 5.2вт мощнее чем 8 ген 2 , который тратит 11вт) и при этом по CPU и GPU мощнее чем Snapdragon 8 Gen 3 на це...
Ядро ​​Cortex-X4 в Snapdragon 8 Gen 3 потребляет на 28% больше энергии по сравнению с 8 Gen 2+
Ilikethat
07:12
А помоему как раз все наоборот. Заберут у стран ЕС право вето. Введут принятие законов большинством. И привет. Весь ЕС под контролем бюрократов из Брюсселя. Сейчас хоть Орбан и другие сопротивленяются...
Politico: в Евросоюзе грядут изменения, которые могут неприятно удивить администрацию США
Олесь Кука
06:59
lsmod и dmesg?
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
Сергей С
06:55
Нет. Ну создайте свой you tube, а затем блокируйте. Рутуб и Смотрим это же ну полный отстой с технической точки зрения, последний ещё и платным сделали.
В Госдуме назвали блокировку YouTube технологически сложной и безальтернативной
Сергей С
06:53
Зря заблокировали. Если в ад, то с головой!
В Украине заблокировали законопроект, легализующий медицинский каннабис
Михаил Авраменко
06:51
А вот этого укрозомбика переубедить уже не получится 🙂
На Украине признали пропагандистским мифом использование чипов из бытовой техники в бронетехнике РФ
Черный Плащ
06:44
Ну хоть более менее один адекватный пост про сборку за последнее время из серии " как собрать игровой компутер за мало денег и чтобы тянул алан вэйка 2 на ультрах" ))) Единственое, автор, видеокарту...
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
Eisbrecher
06:01
Вес машины меньше двух тонн, не такая уж и тяжелая. Ну, смотря с чем сравнивать, не ленд круизер, в общем. Ну и о каких гонках на светофорах может идти речь в гололед? Летом - да, грешен. А зимой - на...
7 мифов об электромобилях и реальность
Владимир Догодайло
05:53
Под Москвой гос-во другое.
На Дальнем Востоке может появиться атомная электростанция мощностью по 600 мегаватт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем