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Ученые Сеченовского университета в России смогли добиться большого прогресса в области лечения рака. Разработаны специальные нанополимерные частицы, способные нацеливаться на онкогены внутри клетки и тем самым подавлять рост злокачественных новообразований. Такой способ доставки противоопухолевых лекарств внутрь клетки повышает эффективность лечения и значительно уменьшает связанные с ним побочные эффекты.
Нанополимерные частицы, на которые нанесены отпечатки молекул ДНК, белков и химических соединений, способны находить и прикрепляться к поверхности раковых клеток. Встраивание противораковых препаратов в эти нанополимеры позволяет доставлять лекарства непосредственно к опухоли, снижая негативное воздействие терапии на здоровые ткани.
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Этот метод, аналогичный методу создания лекарств на основе моноклональных антител, имеет ряд преимуществ, включая более широкий спектр молекул-мишеней, невысокую стоимость производства в сравнении применения антител, стабильность при хранении. Кроме того, исследования, проведенные на клеточных линиях, продемонстрировали успешное подавление действия EGRP - ключевого компонента некоторых видов рака.