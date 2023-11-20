Новые инструменты позволят автоматизировать бизнес-процессы при помощи AI GigaChat.

Разработчики платформы SaluteRPA компании Сбербанк недавно представили новые инструменты, позволяющие автоматизировать бизнес-процессы при помощи искусственного интеллекта GigaChat. Эти инструменты, интегрированные через GigaChat API, значительно будут упрощать создание и настройку программных сценариев роботизации.

С помощью этих компонентов компании могут создавать программных роботов с поддержкой искусственного интеллекта, способных выполнять различные задачи, например обрабатывать большой объем текста, принимать решения и генерировать ответы. Платформа SaluteRPA известна своей высокой производительностью, соответствием строгим стандартам кибербезопасности и, в конечном счете, надежностью.

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Кроме того, SaluteRPA предлагает инструменты для облегчения миграции с зарубежных решений на свою платформу, обеспечивая плавный переход с сохранением имеющейся функциональности. Компания оказывает всестороннюю поддержку на протяжении всего цикла проекта, включая внедрение различных решений в производство и анализ бизнес-процессов.

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GigaChat API позволяет компаниям взаимодействовать с GigaChat через программный интерфейс, что дает возможность интегрировать сервис в собственные задачи и оптимизировать любые процессы в проекте. Стоит отметить, что "Салют-РПА" внесен в реестр российского программного обеспечения и полностью соответствует нормативным требованиям и может использоваться государственными предприятиями.