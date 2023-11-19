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Gorovic
Инвесторы OpenAI выступили с требованием вернуть Альтмана
Сэм Альтман, который был внезапно смещен с должности в пятницу, неоднозначно относится к возвращению и хотел бы существенных изменений в управлении. Скандал продолжается.

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По словам людей, знакомых с ситуацией, инвесторы OpenAI добиваются от совета директоров компании отмены решения об увольнении Сэма Альтмана с поста генерального директора и снятия его с должности директора.

Некоторые из инвесторов, включая Thrive Capital, ведут переговоры с компанией Microsoft, крупнейшим акционером OpenAI, о восстановлении Альтмана в должности генерального директора, сообщает Bloomberg со ссылкой на тайный источник.

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Компания Thrive, которая должна была возглавить тендерное предложение по продаже акций сотрудников, пока не перечислила деньги и дала понять OpenAI, что уход Альтмана повлияет на ее действия. Thrive, крупнейший инвестор OpenAI, помимо Microsoft, работает над восстановлением в должности Альтмана и Грега Брокмана, президента стартапа, который уволился в пятницу в знак протеста.

По словам одного из собеседников, Альтман не против вернуться в компанию. Согласно одному из рассматриваемых сценариев, члены нынешнего совета директоров OpenAI уйдут в отставку уже в эти выходные, сообщили несколько человек. Однако ситуация пока неясна, и никаких решений не принято, сказали тайные собеседники Bloomberg.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла связался с Альтманом и пообещал поддержать его в любых дальнейших действиях. По словам людей, знакомых с ситуацией, решение совета директоров застало Наделлу врасплох.

Представители компании OpenAI, расположенной в Сан-Франциско, и Microsoft, расположенной в Редмонде (штат Вашингтон), отказались от комментариев. Представители компаний Thrive и Tiger Global также отказались от комментариев.

Итак, совет директоров OpenAI подвергся резкой критике в связи с решением об отстранении Альтмана, которое стало неожиданностью как для инвесторов, так и для самого Альтмана. Несколько человек, включая соучредителя Брокмана, покинули компанию в знак протеста. По словам собеседников, скорее всего, другие увольнения продолжатся.

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По словам собеседников, если Альтман вернется, он потребует изменить методы управления компанией. Если же он не вернется, то, по словам нескольких человек, Альтман рассматривает возможность создания нового предприятия, возможно, с участием бывших сотрудников OpenAI.

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