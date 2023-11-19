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По словам людей, знакомых с ситуацией, инвесторы OpenAI добиваются от совета директоров компании отмены решения об увольнении Сэма Альтмана с поста генерального директора и снятия его с должности директора.
Некоторые из инвесторов, включая Thrive Capital, ведут переговоры с компанией Microsoft, крупнейшим акционером OpenAI, о восстановлении Альтмана в должности генерального директора, сообщает Bloomberg со ссылкой на тайный источник.
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Компания Thrive, которая должна была возглавить тендерное предложение по продаже акций сотрудников, пока не перечислила деньги и дала понять OpenAI, что уход Альтмана повлияет на ее действия. Thrive, крупнейший инвестор OpenAI, помимо Microsoft, работает над восстановлением в должности Альтмана и Грега Брокмана, президента стартапа, который уволился в пятницу в знак протеста.
По словам одного из собеседников, Альтман не против вернуться в компанию. Согласно одному из рассматриваемых сценариев, члены нынешнего совета директоров OpenAI уйдут в отставку уже в эти выходные, сообщили несколько человек. Однако ситуация пока неясна, и никаких решений не принято, сказали тайные собеседники Bloomberg.
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла связался с Альтманом и пообещал поддержать его в любых дальнейших действиях. По словам людей, знакомых с ситуацией, решение совета директоров застало Наделлу врасплох.
Представители компании OpenAI, расположенной в Сан-Франциско, и Microsoft, расположенной в Редмонде (штат Вашингтон), отказались от комментариев. Представители компаний Thrive и Tiger Global также отказались от комментариев.
Итак, совет директоров OpenAI подвергся резкой критике в связи с решением об отстранении Альтмана, которое стало неожиданностью как для инвесторов, так и для самого Альтмана. Несколько человек, включая соучредителя Брокмана, покинули компанию в знак протеста. По словам собеседников, скорее всего, другие увольнения продолжатся.
По словам собеседников, если Альтман вернется, он потребует изменить методы управления компанией. Если же он не вернется, то, по словам нескольких человек, Альтман рассматривает возможность создания нового предприятия, возможно, с участием бывших сотрудников OpenAI.