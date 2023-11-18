Повышение XP и золота в Diablo 4 игроки примут с радостью, но это уже не очень нужно.

Предстоящая неделя ознаменуется щедростью разработчиков игры. Повышение XP и золота в Diablo 4 игроки конечно же примут с радостью.

Второй сезон Diablo 4 и так уже намного щедрее первого, а теперь Blizzard собирается увеличить прирост XP и золота с 20 по 27 ноября на 35%, что больше, чем в первом событии Mother's Blessing (Благословение матери) в августе.

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Еще несколько месяцев назад геймеры были в восторге от целой недели повышенных XP и золота в Diablo 4, но теперь это кажется почти ненужным. Уже во втором сезоне можно до смешного быстро поднять уровень нового персонажа до 100-го уровня, и для этого даже не нужно проводить все это время в одиноком подземелье. Новые события в открытом мире Blood Harvest осыпают игроков таким количеством лута и XP, что многим даже хотелось бы, чтобы их было немного меньше.

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Наверно это не столь хорошо, когда в ролевую игру настолько легко играть, что приходиться подумывать о том, чтобы играть более чем одним персонажем. Именно в таком положении многие сейчас находятся с Diablo 4, когда гринда с первого по сотый уровень практически нет. Хотя есть и те, кто говорит, что игра стала слишком легкой, гораздо больше тех, кто ценит то, что проводит меньше времени, глядя на панель XP, и больше времени в поисках идеального снаряжения для своей комплекции.