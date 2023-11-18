Разработчики Ascendant Studios надеются убедить геймеров взглянуть на игру еще раз и другими глазами.

FPS Immortals of Aveum с магическими возможностями не произвела на геймеров особого впечатления в августе. Стрелять было интересно, а персонажи и сюжет оставили игроков равнодушными. Но, как и положено современным играм, с тех пор было выпущено множество обновлений, в том числе и вчерашнее, и теперь Electronic Arts и разработчик Ascendant Studios надеются, что выпуск бесплатной демоверсии убедит геймеров взглянуть на игру еще раз.

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Демо-версия вышла одновременно с большим обновлением Echollector, которое добавляет новый эндшпиль, режим New Game+ и новый уровень сложности Grand Magnus, который, как можно догадаться из названия, действительно должен быть очень сложным - здоровье врага, защита, сила и поведение врагов были "скорректированы", и в бою будет меньше потерь здоровья.

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Реакция на обновление на данный момент, скажем так, несколько сдержанная. В частности, у некоторых игроков не открывается режим "New Game+": Он должен быть доступен из святилища в Glaivegate после финальной битвы с боссом, но многие игроки сообщают, что он остается заблокированным даже после выполнения задания.





Разработчик Ascendant Studios подтвердил наличие проблемы и работает над ее устранением. Тем временем, перезапуск последней главы может привести к корректной разблокировке NG+, но Ascendant Studios не рекомендует этого делать, поскольку нет никакой гарантии, что это сработает, и в итоге вам придется переделывать весь потерянный прогресс.