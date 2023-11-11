Агенты ФБР конфисковали у мэра Нью-Йорка мобильный телефон и iPad.

ФБР конфисковало у мэра Нью-Йорка, Эрика Адамса, телефон и iPad в рамках расследования финансирования его предвыборной кампании в 2021 году. Как сообщает NYT, ФБР арестовало личные гаджеты мэра, когда тот покидал общественное мероприятие в Манхэттене.

Изъятие устройств, о котором впервые сообщила New York Times, произошло через четыре дня после того, как федеральные агенты обыскали бруклинский дом 25-летней Брианны Саггс, главного сборщика средств для предвыборной кампании Адамса. Этот обыск побудил мэра отменить запланированную поездку на встречу с официальными лицами Белого дома в Вашингтоне и вместо этого вернуться в Нью-Йорк.

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В своем заявлении, опубликованном на Fox 5 NY, мэр заявил, что ожидает, что все члены его команды наверняка будут открыты для сотрудничества со следствием. Он сказал, что ему ничего скрывать. "Как бывший работник правоохранительных органов, я уверен, что все мои сотрудники будут следовать букве закона и сотрудничать со следствием, я также буду продолжать делать именно это", - сказал он.

Расследование ФБР наносит серьезный удар по репутации мэра Нью-Йорка, который был избран на должность в 2022 году, и касается финансирования предвыборной кампании мэра и возможных связей с иностранными правительствами, в частности, с правительством Турции, сообщает New York Post.

На встрече с журналистами Адамс настаивал на том, что ему не было известно о каких-либо нарушениях со стороны помощников его предвыборного штаба. Он сказал, что был бы шокирован, если бы кто-то из его команды повел себя неподобающим образом. Но в своем заявлении в пятницу адвокат Адамса сказал, что им удалось обнаружить человека, который действительно повел себя ненадлежащим образом. Но публично назвать его имя отказались.

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В целом данное расследование может иметь далеко идущие последствия для политической карьеры мэра Эрика Адамса. Представители прокуратуры США на Манхэттене и ФБР отказались от комментариев.