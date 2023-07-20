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ИИ будет определять тенденции развития мировой вычислительной индустрии, считает глава AMD
Технологические компании направляют ресурсы на разработку чипов, обладающих вычислительной мощностью для генеративного ИИ

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ИИ станет "определяющим мега-трендом" в мировой компьютерной индустрии, заявил в четверг на Тайване глава чип-гиганта AMD, где производится большая часть полупроводников, обеспечивающих работу этой технологии.

Фото: techbroll.com

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Калифорнийская компания Advanced Micro Devices (AMD) является одним из крупнейших в мире поставщиков чипов, конкурируя с гигантами Intel и Nvidia, а ее процессоры используются во всем - от игровых консолей и ноутбуков до массивных серверов.


В прошлом году технологические компании, увидев популярность таких продуктов, как ChatGPT, направили свои ресурсы на разработку чипов, обладающих вычислительной мощностью для генеративного ИИ, который создает сложный контент за считанные секунды.


"Перед нами открываются поистине огромные инновационные возможности, и вычислительная индустрия меняется очень быстро", — заявила генеральный директор AMD Лиза Су, находящаяся на Тайване для получения почетной докторской степени в университете города Синьчу.


"ИИ - это действительно определяющий мега-тренд на ближайшие 10 лет", — сказала она, добавив, что генеративный ИИ изменил представление участников отрасли о возможностях технологий.


"Каждый продукт, каждая услуга, каждый бизнес в мире будет подвержен влиянию ИИ, и технология развивается быстрее, чем когда-либо прежде", — сказала Су в своем выступлении в университете.


Будучи литейной компанией, AMD передает производство своих микрочипов на аутсорсинг Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), штаб-квартира которой находится в городе Хсинчу.


Тайваньский чипмейкерский гигант контролирует половину мирового производства кремниевых пластин, которые используются для питания всего - от кофемашин до автомобилей и ракет.


В отличие от главы AMD, председатель совета директоров TSMC Марк Лю предостерег инвесторов от того, чтобы они связывали свои ожидания с бумом чипов, вызванным генеративным искусственным интеллектом.


"Краткосрочный ажиотаж вокруг спроса на ИИ, безусловно, не может быть экстраполирован на долгосрочную перспективу", — сказал Лю в четверг в ходе телефонной конференции с акционерами, которая проходила примерно в то же время, что и университетская церемония, на которой присутствовал Су.


"Мы также не можем предсказать в ближайшем будущем, то есть в следующем году, как будет продолжаться или сглаживаться внезапный спрос".


TSMC сообщила о 23-процентном снижении чистой прибыли во втором квартале до 5,85 млрд. долларов.


"На нашу деятельность во втором квартале повлияли общие экономические условия в мире, которые снизили спрос на конечном рынке и привели к тому, что заказчики продолжали корректировать свои запасы", — заявил Венделл Хуанг, вице-президент и финансовый директор TSMC.


Компания также объявила, что долгожданный завод в Аризоне - первый в США - столкнулся с задержками из-за "недостаточного количества квалифицированных рабочих", и начало производства будет перенесено на 2025 год, сказал Лю.

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#amd #технологии #искусственный интелект
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