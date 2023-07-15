Как объяснил социальный сайт в июне, он переходит на новую архитектуру чатов и считает, что удаление старых сообщений обеспечит "плавный и быстрый переход" к новой архитектуре.

Популярная дискуссионная интернет-площадка Reddit объявила о том, что будет удалять все журналы чатов и личные сообщения, возраст которых превышает шесть месяцев, что еще больше укрепит конфиденциальность пользователей. По словам представителей Reddit, этот шаг направлен на оптимизацию внутренней инфраструктуры, однако он также вызывает опасения по поводу конфиденциальности и безопасности пользовательских данных.

Фото: ktvz.com

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На протяжении многих лет пользователи Reddit использовали чат платформы для обмена идеями, участия в дискуссиях и формирования дружеских отношений. Однако многие пользователи были обеспокоены отсутствием контроля над историей чата. В результате новая мера Reddit по удалению журналов чатов старше шести месяцев даст пользователям больше свободы в общении.





Это решение является существенным отходом от прежней политики Reddit, предусматривавшей бессрочное хранение данных пользователей. Большинство социальных медиа-платформ хранят журналы чатов и личных сообщений для оптимизации пользовательского опыта и получения информации. Однако шаг Reddit в сторону конфиденциальности данных резко контрастирует с другими социальными сетями.





Reddit также пообещал, что все остаточные данные и резервные копии, связанные с историей чатов, будут удалены с его серверов. Таким образом, пользователи могут быть уверены, что Reddit больше не будет хранить их персональные данные, даже если они удалят свой аккаунт.





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Но что это означает для пользователей Reddit? С одной стороны, удаление истории чатов лишает некоторых пользователей, использующих Reddit в качестве платформы для совместной работы, ценного ресурса. Однако для большинства пользователей Reddit, использующих платформу в основном как дискуссионный форум, это изменение не должно оказать существенного негативного влияния на их пользовательский опыт.