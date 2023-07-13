ИИ понимает 40 языков и может озвучивать свои ответы.

Искусственный интеллект меняет способы общения, связи и взаимодействия с окружающим миром. От умных виртуальных помощников до интеллектуальных чат-ботов - искусственный интеллект делает нашу жизнь легче, проще и удобнее. Google, один из самых известных технологических гигантов, находится в авангарде этих преобразований.

Фото: images.24ur.com

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В последние годы Google работает над созданием нового чат-бота с искусственным интеллектом под названием Bard, который предназначен для имитации человеческого общения. Это платформа на базе ИИ, использующая обработку естественного языка для взаимодействия с пользователями. Недавно чатбот научился разговаривать более естественно, что является интересным событием для будущего общения с помощью ИИ.





Bard предназначен для общения с пользователями, и, как и любой другой чатбот, он опирается на обширную базу данных, чтобы понимать и отвечать на запросы пользователей. ИИ-чатбот способен ответить на любой вопрос с поразительной скоростью и точностью. С последним обновлением Bard стал более совершенным и теперь может отвечать пользователям в более естественной и разговорной манере.





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Google вкладывает огромные ресурсы в развитие искусственного интеллекта, чтобы сделать свои чат-боты более интеллектуальными, естественными и интересными. Эта разработка является частью постоянных усилий Google, направленных на улучшение общего пользовательского опыта при использовании голосовых сервисов. Развитые возможности искусственного интеллекта сделали Bard одним из самых мощных чат-ботов на сегодняшний день.