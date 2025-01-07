Компания Qualcomm представила на выставке CES серию решений, ориентированных на умный дом, с более мощными чипами и большим количеством искусственного интеллекта.

На выставке CES 2025 компания Qualcomm представила свои новые решения в области умного дома. Компания планирует использовать генеративный искусственный интеллект и передовой искусственный интеллект для разработки энергоэффективных и высокопроизводительных чипов.

Основное внимание уделяется трем областям умного дома: ИИ-чатботы для бытовой техники, сервисные роботы для дома и оптимизация искусственного интеллекта для мультимедийных устройств. В частности, компания предлагает решение для создания более умных телевизоров, которое позволяет управлять ими и другими устройствами с помощью естественного языка.

Изображение: techspot.com

Кроме того, Qualcomm представила своего робота-ассистента, который может отвечать на голосовые команды и вести беседу на естественном языке. Компания делает серьезную ставку на будущее умного дома, но вопрос о том, станет ли это реальностью, остается открытым.