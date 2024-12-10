Новый Avatr 06, в котором используются технологии, разработанные Huawei для автомобилей, будет доступен в первом квартале 2025 года в двух различных версиях: полностью электрической и с расширением диапазона (EREV).

Появился новый электрический седан Avatr 06, разработанный в партнерстве с китайскими Changan и CATL при технологической поддержке Huawei. Модель, которая будет предлагаться в продаже в версиях со 100% электроприводом (BEV) и с увеличенным запасом хода (EREV), использует системы помощи при вождении Qiankun и операционную систему Harmony от Huawei.

Электрический седан использует язык дизайна бренда под названием Avatr 2.0. В глаза бросается аэродинамический кузов с низким и выступающим передом, тонкая светодиодная подсветка и фары, искусно спрятанные в кромках бампера. В нижней части расположены активные воздушные заслонки.

Сбоку выделяются двухцветные колеса, камеры на передних крыльях, скрытые дверные ручки и черные глянцевые стойки. На лобовом стекле модели установлен датчик Lidar, а вместо традиционных боковых зеркал - камеры.

Модель, стеклянная крыша которой монолитно изогнута, не имеет заднего стекла, обеспечивающего хороший угол обзора. Поэтому в конце стеклянной крыши установлена камера. Эта камера передает изображение на внутреннее зеркало заднего вида. Среди элементов дизайна - спойлер, встроенный в торец багажника, задние светодиодные стопы и задний диффузор.

Длина Avatr 06 составляет 4855 мм, ширина - 1960 мм, высота - 1450 мм, а колесная база - 2940 мм. Как и другие модели марки, Changan использует платформу CHN, разработанную в сотрудничестве с Huawei и CATL.

Ожидается, что система, установленная в Avatr 07, будет использоваться и в данной модели. В этом контексте можно ожидать 252 кВт (338 л.с.) в одномоторной версии с задним приводом и 440 кВт (590 л.с.) в двухмоторной версии. Батарея LFP (литий-железо-фосфатная) емкостью 82 кВт/ч обеспечит запас хода около 650 километров, согласно данным CLTC.

Версия EREV также доступна в двух вариантах: заднеприводный 231 кВт (310 л.с.) и полноприводный 362 кВт (485 л.с.). Расширителем диапазона в этой версии является 1,5-литровый турбобензиновый двигатель. С батареей LFP емкостью 39 кВт/ч запас хода на электротяге составляет около 210 км по данным CLTC, а общий запас хода - до 1050 км.

Новый седан Avatr 06 поступит в продажу в первом квартале 2025 года.