Легендарные игры Marvel возвращаются на Xbox

Microsoft и Xbox приняли меры в отношении некоторых игр Activision, которые сегодня не доступны для продажи. В связи с этим Activision начала переговоры со студией о возвращении игр Marvel, которым уже более 10 лет. Компания может вновь выпустить эти игры в качестве эксклюзивов для Xbox.

После того как фильм «Дэдпул и Росомаха» получил широкую известность, началась активность на Xbox. По слухам, Microsoft работает над тем, чтобы перелицензировать некоторые игры, разработанные Activision много лет назад. Компания хочет переиздать Deadpool и Marvel Ultimate Alliance.

Обе игры были изданы Activision до того, как их приобрела Microsoft. Однако Activision не смогла продать их из-за истечения срока действия лицензионных прав. Таким образом, права на название игр перешли к Marvel.

Повторное приобретение лицензий позволит Xbox переиздать игры на ПК и консолях серии Xbox. В частности, игра Deadpool стала хитом продаж, когда в 2013 году вышла как экшен от третьего лица. Однако после того, как Activision потеряла лицензию Marvel, игры больше не доступны для покупки.

Переиздание культовых игр про супергероев может оказать новое влияние на рынок. Даже подержанные коробки с «Дэдпулом» могут стоить более 100 долларов. Перелицензирование игр может удовлетворить спрос.

Конечно, пока неясно, будет ли Microsoft выпускать эти игры только на консолях нового поколения или отправит их на доработку. Поскольку это игры эпохи PS2 и PS3, им очень сложно соответствовать современным условиям.