Марсоход НАСА Perseverance собирает образцы на Марсе с 2021 года. Но один из камней, собранных им в июле, может стать доказательством того, существовала ли когда-то на Марсе микроскопическая жизнь.
Марсоход Perseverance собрал камень 21 июля в долине марсианской реки, давно вырубленной текущей водой. На фрагментах породы на снимке ниже видны крупные белые прожилки сульфата кальция. Они свидетельствуют о том, что когда-то вода проходила сквозь породу.
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Прибор PIXL марсохода определил, что черные кольца вокруг леопардовых пятен содержат железо и фосфат. Однако это не означает, что в породе действительно обитали древние микробы. Пятна могли образоваться и в результате небиологических процессов, и это один из моментов, который предстоит выяснить ученым.
Кэти Стэк Морган, одна из исследователей, ответственных за проект, говорит: «Мы не можем сейчас утверждать, что обнаружили жизнь на Марсе. Марс может иметь биологическое происхождение. Однако у нас есть ряд биологических признаков, которые нуждаются в дальнейшем изучении и получении данных».
Perseverance должен доставить собранные образцы обратно на Землю. Но миссия Mars Sample Return отстает от графика на несколько лет и сможет привезти камни с Марса в 2040 году, а не в начале 2030-х, как планировалось изначально. Недавно НАСА обратилось к аэрокосмическим компаниям с просьбой найти альтернативные решения, которые позволят доставить образцы на Землю гораздо быстрее, и в конце этого года будет финансировать исследования, соответствующие проекту.