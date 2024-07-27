Марсоход НАСА Perseverance обнаружил на Марсе образец породы, которая может содержать признаки древней жизни. Однако камень необходимо доставить на Землю для более тщательного исследования.

Марсоход НАСА Perseverance собирает образцы на Марсе с 2021 года. Но один из камней, собранных им в июле, может стать доказательством того, существовала ли когда-то на Марсе микроскопическая жизнь.

Марсоход Perseverance собрал камень 21 июля в долине марсианской реки, давно вырубленной текущей водой. На фрагментах породы на снимке ниже видны крупные белые прожилки сульфата кальция. Они свидетельствуют о том, что когда-то вода проходила сквозь породу.

реклама

Прибор PIXL марсохода определил, что черные кольца вокруг леопардовых пятен содержат железо и фосфат. Однако это не означает, что в породе действительно обитали древние микробы. Пятна могли образоваться и в результате небиологических процессов, и это один из моментов, который предстоит выяснить ученым.

Кэти Стэк Морган, одна из исследователей, ответственных за проект, говорит: «Мы не можем сейчас утверждать, что обнаружили жизнь на Марсе. Марс может иметь биологическое происхождение. Однако у нас есть ряд биологических признаков, которые нуждаются в дальнейшем изучении и получении данных».

Perseverance должен доставить собранные образцы обратно на Землю. Но миссия Mars Sample Return отстает от графика на несколько лет и сможет привезти камни с Марса в 2040 году, а не в начале 2030-х, как планировалось изначально. Недавно НАСА обратилось к аэрокосмическим компаниям с просьбой найти альтернативные решения, которые позволят доставить образцы на Землю гораздо быстрее, и в конце этого года будет финансировать исследования, соответствующие проекту.