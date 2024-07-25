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dima0782
Nvidia будет использовать память Samsung HBM3 на своем графическом процессоре H20 для Китая
Компания Nvidia одобрила чипы HBM3 от Samsung для использования в процессорах на китайском рынке. Память Samsung будет использоваться в эксклюзивном для Китая графическом процессоре Nvidia H20.

Nvidia разрабатывает несколько урезанных GPU для китайского рынка из-за ограничений США. Компания уже предлагала свои ускорители под названиями H20, L20 и L2 для продажи на китайском рынке. Согласно новой информации, компания также работает над новым продуктом на базе Blackwell под названием B20. С другой стороны, стало известно, что Nvidia будет использовать память HBM3 от Samsung для графических процессоров H20. Это очень хорошая новость для южнокорейской компании.

До сих пор Nvidia не включала память HBM от Samsung в свои графические процессоры, разработанные для искусственного интеллекта. Однако теперь она будет использовать память четвертого поколения с высокой пропускной способностью, или чипы HBM3, для своих графических процессоров H20. Однако пока неясно, будут ли чипы HBM3 от Samsung использоваться в других ускорителях искусственного интеллекта Nvidia.

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С другой стороны, на прошлой неделе стало известно, что Samsung удовлетворила требования Nvidia к чипам HBM3E пятого поколения. Однако, согласно эксклюзивному сообщению Reuters, Samsung еще не выполнила стандарты, и испытания этих чипов продолжаются. Для тех, кто не знает, HBM - это тип стандарта DRAM, в котором чипы укладываются вертикально для экономии места и снижения энергопотребления. Вертикальная укладка чипов значительно увеличивает как емкость, так и пропускную способность. Именно поэтому память HBM так важна для графических процессоров с искусственным интеллектом.

Память HBM производят только SK Hynix, Micron и Samsung. Хотя Nvidia поставляет память из SK Hynix и Micron, спрос в продуктивном ИИ огромен, и компании с трудом поспевают за ним. Samsung, с другой стороны, обладает гораздо большими производственными мощностями, чем ее конкуренты. Кроме того, SK Hynix, лидер в производстве памяти HBM, планирует перенести производство на HBM3E. Таким образом, потребность в HBM3 возрастет еще больше.

Samsung, крупнейший в мире производитель чипов памяти, с прошлого года пытается пройти тесты Nvidia на HBM3 и HBM3E, но сталкивается с проблемами нагрева и энергопотребления. Тот факт, что HBM3 одобрен даже для H20, очень важен для Samsung. Также заявлено, что Samsung начнет поставки HBM3 в августе. Между тем, H20 - это адаптация решения H100 от Nvidia к китайским ограничениям. Теоретически H20 примерно в 6 раз медленнее (295 TFLOPs против 1979 TFLOPs).

#nvidia #samsung #графические процессоры #hbm3 #графические процессоры nvidia #h20
Источник: reuters.com
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