Xiaomi планирует в скором времени ввести в эксплуатацию полностью автоматизированную умную фабрику, которая сможет работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю без участия человека. На фабрике, которая будет выпускать 10 млн телефонов в год, будут производиться флагманские модели.

Компания Xiaomi планирует в скором времени ввести в эксплуатацию полностью автоматизированную умную фабрику, которая сможет работать круглосуточно и без вмешательства человека. Xiaomi утверждает, что "умная" фабрика сможет самостоятельно диагностировать системные проблемы и в то же время оптимизировать производственные процессы для улучшения качества.

Платформа Xiaomi Hyper IMP (Intelligent Manufacturing Platform) будет выступать в роли операционного мозга, эффективно реагируя на проблемы и повышая эффективность производства. В видеоролике, опубликованном на сайте X, генеральный директор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что уже создано 11 производственных линий, все ключевые процессы будут автоматизированы, а для этого разработано необходимое производственное оборудование и программное обеспечение.

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источник: unsplash / автор: BoliviaInteligente

Экскурсия по заводу проходила на новом предприятии Xiaomi в Пекине Чанпин. Здесь же расположено производство смартфонов нового поколения, открытие которого запланировано на ближайшее время. На заводе, оснащенном сложной системой автоматизации для совместной работы машин, есть специальная система, которая очищает даже микронную пыль. Завод, где контроль качества осуществляют умные машины, теоретически способен производить один смартфон в секунду.

Расположенный на площади 81 000 м2 и обошедшийся в 330 млн долларов, завод намерен выпускать 10 млн флагманских телефонов в год. В число этих телефонов входят Mix Fold 4 и Mix Flip, которые будут представлены в конце этого месяца.

С начала 2019 года Xiaomi активно внедряет автоматизацию в свои производственные процессы. Умная фабрика компании в Ичжуане, Пекин, полностью готова к производству. Xiaomi утверждает, что "умная производственная платформа Xiaomi Pengpai", являющаяся ядром фабрики, была разработана полностью внутри страны. Компания утверждает, что платформа служит мозгом фабрики и обеспечивает ей самосознание, автономное принятие решений и возможность самореализации.

Эта передовая платформа оптимизирует рабочие процессы, самостоятельно диагностируя проблемы оборудования, и обеспечивает комплексное цифровое управление от закупки сырья до его доставки. В результате завод превращается в "умное" предприятие, способное развиваться и адаптироваться.