Вот все, что вам нужно знать о Xiaomi Smart Door Lock 2 Face Recognition Edition - самом продвинутом смарт-замке китайского бренда на сегодняшний день.

Несмотря на то, что Xiaomi в первую очередь известна своими мобильными телефонами, планшетами и наушниками, компания также предлагает широкий выбор устройств для умного дома. В ассортименте Xiaomi можно найти роботов-пылесосов, кондиционеры, лампы (например, недавно выпущенный гибкий аккумуляторный светильник Xiaomi) и даже умные замки.

Именно так, спустя всего год после выпуска Xiaomi M20 Pro, китайская компания обновила свой ассортимент умных замков, выпустив Xiaomi Smart Door Lock 2 Face Recognition Edition, передовое устройство, которое отличается наличием 3D-распознавания лица, HyperOS и автономностью в 8 месяцев.

реклама

Первое, что выделяет Xiaomi Smart Door Lock 2 Face Recognition Edition, - это его устойчивость, поскольку этот смарт-замок способен выдерживать температуры от -10oC до 55oC и готов выдержать более 20 000 открываний.

Кроме того, Xiaomi Smart Door Lock 2 Face Recognition Edition оснащен небольшим внутренним мотором с уровнем шума всего 12 дБ, который отвечает за работу новой системы автоматического открывания, позволяющей открывать дверь, не прикасаясь к какому-либо механизму, и блокирующей замок при закрытии двери.

Еще одна особенность нового смарт-замка - инновационная 3D-технология распознавания лиц, которая позволяет открыть дверь, просто взглянув на замок. Помимо этой системы разблокировки, Xiaomi Smart Door Lock 2 Face Recognition Edition имеет и другие варианты разблокировки замка, такие как отпечаток пальца, различные типы паролей (фиксированный, виртуальное положение, временный и циклический), Bluetooth, приближение смарт-часов или смартфона, карта NFC и традиционный ключ.

Xiaomi Smart Door Lock 2 Face Recognition Edition не отличается и автономностью: он оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мАч, который обещает до 8 месяцев непрерывной работы без подзарядки.

Благодаря возможности подключения к Wi-Fi, этим новым умным замком Xiaomi можно управлять удаленно через приложение Mi Home, а благодаря операционной системе HyperOS вы можете связать его с другими устройствами Xiaomi и создавать автоматические сценарии на основе активности двери. Например, вы можете настроить освещение Xiaomi так, чтобы оно включалось, когда вы открываете дверь.

Умный замок уже доступен для покупки в Китае по цене 1 899 юаней. Будет ли этот новый смарт-замок продаваться по всему миру или же он будет эксклюзивом для китайского рынка, пока неизвестно.