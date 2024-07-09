ROG NUC работает на базе процессоров Intel серии Core Ultra. Доступны два варианта: Core Ultra 7 155H и Core Ultra 9 185H.

После презентации компании ASUS на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе она наконец-то официально представила свой новейший мини-компьютер ROG NUC.

Этот мини-ПК, разработанный для геймеров, любителей быстрой производительности и профессионалов, создающих контент, входит в линейку ROG. Он имеет лёгкий и компактный корпус размером 270 x 180 x 50 мм и весит около 2,6 кг. Его можно разместить на столе вертикально или горизонтально.

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ROG NUC работает на базе процессоров Intel серии Core Ultra. Доступны два варианта: Core Ultra 7 155H и Core Ultra 9 185H.

Ранее Intel прекратила выпуск мини-ПК NUC в 2023 году, но затем объявила о партнёрстве с ASUS, которая будет представлять ПК NUC по лицензии. ROG NUC — это первый продукт сотрудничества двух компаний, ориентированный на игры.

Цена мини-ПК составляет от 1629 долларов за вариант с процессором Core Ultra 7 до 2199 долларов за вариант с Core Ultra 9.

ROG NUC с процессором Intel Core Ultra обеспечивает ускорение искусственного интеллекта для поддержки различных видов деятельности. Это включает в себя эффекты искусственного интеллекта для оптимизации видеозвонков, редактирование фото и видео с помощью искусственного интеллекта и более быструю многозадачность.

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 40 поддерживает мини-ПК ROG NUC. Для Core Ultra 9 используется RTX 4070, а для Core Ultra 7 — RTX 4060.

Мини-ПК оснащён памятью DDR5 SODIMM 5600 МГц объёмом до 64 ГБ (32 x2). Также есть три слота M.2 NVMe PCIe 4.0 для расширения объёма памяти.

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX серии 40 поддерживает выделенные тензорные ядра AI. Они обеспечивают передовую производительность с ускорением AI, позволяя быстрее и эффективнее реализовывать игровые и творческие проекты.

В качестве операционной системы используется Windows 11. Мини-ПК совместим с контроллером ROG Raikiri Pro для экстремальных геймеров.

ROG Raikiri Pro оснащён уникальной OLED-панелью и поддерживает 4 задние кнопки, опции триггера, ЦАП Ess, настройку чувствительности джойстика и кривой отклика, а также трёхрежимное подключение. Можно подключить ROG NUC к ROG Raikiri Pro через кабели USB-C, 2,4 ГГц или Bluetooth.

Возможности подключения ROG NUC включают один порт Thunderbolt 4 USB-C, четыре порта USB 10 Гбит/с, два порта USB 2.0, один HDMI, один порт LAN 2,5G RJ45, устройство чтения карт SD, два порта DP1.4a, один порт DC-in и слот для замка Кенсингтона.

Наконец, ROG NUC PC поддерживает RGB-подсветку, которую можно настроить через AURA Sync с 12 режимами синхронизации. Синхронизация световых эффектов RGB может быть применена к различным периферийным устройствам ROG и NUC PC для создания атмосферы для игр и работы над проектами.