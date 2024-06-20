Такая быстрая зарядка стала возможной благодаря скорости зарядки 6C.

В мире электромобилей (EV) время зарядки всегда было важным вопросом. Пользователи часто жалуются на длительное время зарядки электромобилей. Однако новые LFP-батареи, разработанные китайскими компаниями BYD и CATL, могут полностью изменить эту ситуацию. Теоретически эти батареи могут быть полностью заряжены всего за 10 минут.

Такая быстрая зарядка стала возможной благодаря скорости зарядки 6C. Проще говоря, "6" в слове "6C" означает, что множитель заряда в шесть раз превышает емкость батареи. Например, если батарея емкостью 100 ампер-часов, ее можно заряжать током в 600 ампер.

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источник: ru.freepik.com / автор: freepik

Однако инфраструктура, поддерживающая такую высокую скорость зарядки, нуждается в обновлении. В противном случае владельцы автомобилей с такими высокотехнологичными батареями не смогут воспользоваться преимуществами своих EV и будут ограничены более низкой скоростью зарядки.

Хорошо известно, что аккумуляторы не могут поддерживать пиковую скорость зарядки от пустого до полного заряда, поэтому в маркетинговых стратегиях новых аккумуляторов мы можем увидеть заявления, например, о том, что время зарядки от 10 % до 80 % составляет 10 минут.

Например, обновленная модель Zeekr 001 может зарядиться от 10 % до 80 % всего за 11,5 минут благодаря батарее емкостью 5C.

Конкретные подробности о предстоящих батареях BYD и CATL с емкостью 6C пока неизвестны, но из китайских СМИ мы узнали, что быстрые зарядные устройства постоянного тока, предназначенные для батарей с емкостью 4C, могут достигать максимальной мощности 480 кВт и максимального тока 615А. Чтобы добиться более быстрой зарядки, необходимо повысить либо напряжение, либо силу тока (или и то, и другое), что не исключено, но обеспечение такого высокого уровня сервисного подключения для тысяч быстрых зарядных устройств постоянного тока требует серьезных финансовых вложений.