Признаки новой колонки Beats Pill впервые появились в апреле, когда суперзвезда НБА Леброн Джеймс был замечен с ней на фото.

Похоже, что Apple планирует представить свою новую колонку Beats Pill во вторник, 25 июня, согласно тизеру, опубликованному сегодня на сайте X (бывший Twitter).

Аккаунт Beats by Dre опубликовал короткое видео с Леброном Джеймсом в главной роли и колонкой Beats Pill, а также текст "6/25", который, похоже, намекает на дату дебюта устройства.

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Признаки новой колонки Beats Pill впервые появились в апреле, когда суперзвезда НБА Леброн Джеймс был замечен с ней на фото. Позже она была замечена у гонщика Формулы-1 Даниэля Риккьярдо, звезды футбола Лионеля Месси и Ким Кардашьян.

Несмотря на отсутствие официальных подробностей о наборе функций Beats Pill, она имеет дизайн в форме таблетки, похожий на динамик Beats Pill, который был снят с производства в 2022 году. Новая модель включает в себя шнурок, который не поставлялся с предыдущими колонками. Среди других вероятных характеристик - обновленный Bluetooth 5.3, интеграция Find My и зарядка USB-C - все это обновления, которые Apple добавляет в свой модельный ряд.