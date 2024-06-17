Модель полностью беспроводной гарнитуры HP Poly Voyager Free 20 отличается интеллектуальным шумоподавлением, длительным временем работы и минимальной задержкой.

Бренд аудиосистем HP Poly анонсировал новые полностью беспроводные наушники при поддержке искусственного интеллекта.

Модель полностью беспроводной гарнитуры HP Poly Voyager Free 20 нацелена на мощный звук с 10-миллиметровыми динамическими излучателями. Аудиоплатформа Qualcomm Snapdragon S3 Gen 2 обеспечивает задержку 20 мс и энергоэффективность.

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3 микрофона в каждой части способствуют интеллектуальному шумоподавлению, анализируют уровень звука в окружающей среде и блокируют его настолько, насколько это необходимо. Чистейшее качество звука обеспечивается и во время звонков.

Посадка силиконовых насадок на ухо контролируется искусственным интеллектом, а управление громкостью и музыкой происходит автоматически благодаря интеллектуальному распознаванию. Гарнитура может быть подключена к нескольким устройствам одновременно благодаря Bluetooth 5.4 и может работать до 12 часов на одном заряде и до 42 часов с корпусом. 2 часа работы достигаются при 10 минутах зарядки. Модель полностью беспроводной гарнитуры HP Poly Voyager Free 20 поступила в продажу в Китае по цене около 110 долларов.