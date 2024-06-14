Новым представителем гибридной технологии 48V mild hybrid в Stellantis Group стал Opel Mokka. Новый Opel Mokka Hybrid, который был открыт для заказа в Германии, предлагает 20-процентную экономию топлива по сравнению с чисто бензиновым аналогом.

Stellantis продолжает интегрировать свой новый двигатель с 48-вольтовой гибридной технологией в компактные модели своей линейки. Новый Opel Mokka Hybrid, который был представлен сегодня, уже доступен для заказа в Германии по цене от 31 915 евро.

Opel Mokka Hybrid оснащается самым мощным вариантом трехцилиндрового турбобензинового двигателя объемом 1,2 литра мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 230 Нм. Кроме того, доступен небольшой электромотор, который интегрирован в 6-ступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Сам по себе этот двигатель выдает 28 л.с. мощности и 55 Нм крутящего момента. Электромотор питается от 48-вольтовой литий-ионной батареи, которая автоматически заряжается при торможении.

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По заявлению Opel, мягкая гибридная система обеспечивает 20-процентную экономию топлива по сравнению с чисто бензиновым аналогом. Заводские данные Mokka Hybrid заявлены как 4,9 л/100 км согласно WLTP. Средний уровень выбросов углекислого газа также на 27 г/км ниже, чем у версии без гибридной поддержки.

Несмотря на то, что мягкие гибриды могут работать только на электромоторе, эта система не так эффективна, как полные гибриды. В то время как полные гибриды могут работать на 80 % в городе и на высоких скоростях только на электромоторе, Mokka Hybrid может работать на 50 % только на электричестве на низких скоростях в городе.

Opel Mokka Hybrid, как и другие модели Stellantis, имеет режимы движения Eco, Normal и Sport. Разгон от 0 до 100 км/ч осуществляется за 9,1 секунды, а максимальная скорость модели ограничена 207 км/ч. Компактная модель, которая по дизайну не отличается от стандартной Mokka, за исключением значка гибрида на крышке багажника, выделяется специфической для гибридной системы графикой и меню на экранах.