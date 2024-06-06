Компания не хочет, чтобы NothingOS была просто лаунчером. Они хотят, чтобы она была чем-то большим.

Компания Nothing не спешит с запуском своих новых продуктов. Соучредитель и генеральный директор компании подтвердил, что Nothing Phone (3) появится не раньше следующего года.

В сообщении на сайте X (бывший Twitter) компания рассказала о своих планах по интеграции искусственного интеллекта в программное обеспечение NothingOS. Новый ИИ будет понимать, что важно для пользователя, и показывать это на главном экране телефона. Например, ИИ может показывать авиабилеты, актуальный контент, приоритетные сообщения и другую важную информацию.

реклама

Компания не хочет, чтобы NothingOS была просто лаунчером. Они хотят, чтобы она была чем-то большим. Поэтому в NothingOS появились персонализированные помощники ИИ, которые могут выполнять различные задачи, такие как планирование семейного путешествия или предоставление ассистента для общения.

Компания заявила, что потратит время, необходимое для того, чтобы сделать функции ИИ ещё лучше. Сооснователь компании Экас сказал: «Это раннее исследование — одна концепция из многих. Мы потратим время, необходимое для того, чтобы сделать всё правильно. Рассматривайте это как общее направление — создание динамичного интерфейса, чтобы сделать его максимально персонализированным и контекстуальным».

Когда можно ожидать появления этих функций искусственного интеллекта в телефоне Nothing? Компания не назвала конкретные сроки, но подтвердила, что эти функции появятся в телефоне Nothing Phone (3) в следующем году. Также планируется выпуск ещё нескольких цветовых вариантов Phone (2a).

Ранее компания анонсировала несколько продуктов, которые могут появиться в этом или следующем месяце. Однако это не то, о чём вы могли подумать. Все эти продукты, по слухам, являются продуктами CMF (дочернего бренда Nothing), включая CMF Phone (1), CMF Buds 2 Pro и CMF Watch.