Rivian может стать привлекательным EV-партнером для Apple.

Компания Rivian впервые обновила свои флагманские машины, сохранив внешний дизайн и изменив производительность и программные возможности.

«Наши обновленные R1S и R1T расширяют технические границы, создавая наши самые мощные продукты на сегодняшний день», - говорит Эр Джей Скэринг, генеральный директор и основатель Rivian.

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Обновление включает в себя новую систему автономного вождения, получившую название Rivian Autonomy Platform, и более продвинутый собственный программный стек - две вещи, которые могут сделать Rivian привлекательным EV-партнером для Apple, предположил Скэринг во время последнего звонка по поводу прибыли компании. (Apple не сделала никаких заявлений и, по слухам, свернула свой давно обсуждаемый автомобильный проект, хотя WWDC на следующей неделе может стать хорошим временем для обсуждения любого программного партнерства).

Платформа R1 нового поколения также предлагает заметное увеличение количества интеграций Apple. Теперь водители могут открывать автомобиль с помощью цифровых ключей в Apple Wallet или Apple Watch, а также с помощью некоторых устройств Google Pixel. Rivian также «тесно сотрудничала с командой Apple Music для глубокой интеграции» каталога песен Apple, говорится в сообщении.

Платформа автономии Rivian входит в стандартную комплектацию всех автомобилей нового поколения R1/R2 и включает в себя «набор из более чем десятка функций безопасности и помощи водителю», таких как мониторинг слепых зон и помощь на шоссе. Позже, в этом году, более премиальная платформа Rivian Autonomy Platform+ предложит расширенные возможности, такие как смена полосы движения по команде и улучшенная помощь на шоссе. Платформа+ будет стоить дороже, хотя Rivian не назвала цену и отметила, что она бесплатна «для начала».

Система работает на «совершенно новой электрической архитектуре и вычислительной платформе» и имеет 11 камер. Rivian увеличила количество мегапикселей на каждой камере и модернизировала фары и задние фонари автомобилей. Результат - непрерывный 360-градусный обзор даже в темных туннелях и других местах с плохой видимостью.

По словам Rivian, данные с камер поступают в вычислительный модуль Autonomy, который в 10 раз мощнее предыдущей версии благодаря процессорам Nvidia Drive Orin. Он также работает более эффективно. Предыдущая система требовала 17 электрических блоков управления (ECU), а новая работает всего на семи. Это также помогло Rivian удалить 2,5 км проводов из каждого автомобиля, что является одним из многих производственных преимуществ, способствующих снижению «углеродного следа за весь срок службы» на 15 % по сравнению с платформой R1 первого поколения.

Производительность и запас хода также улучшились. Запас хода автомобилей на более мощных аккумуляторных блоках теперь составляет 675 км, что побило предыдущий рекорд отрасли - 660 км. Но стандартный блок предлагает тот же запас хода, что и сегодня, - до 435 км, а также недорогую батарею LFP, которая может быстрее терять энергию при низких температурах. Однако Rivian добавила в автомобили второго поколения новый тепловой насос, который должен помочь сохранить запас хода в холодную погоду.

Обновления сопровождаются лишь незначительным повышением цены на R1S (с 74 900 до 75 900 долл.), в то время как стартовая цена второго поколения R1T остается на уровне 69 900 долл. Двухмоторные конфигурации «доступны немедленно», трехмоторные появятся позже этим летом, а четырехмоторные - «в ближайшее время».

Модернизированные автомобили могут помочь Rivian привлечь новых клиентов до дебюта более доступного R2 в 2026 году.