Компания Boeing наконец-то смогла составить небольшую конкуренцию компании SpaceX в области космических путешествий, отправив ракету-носитель CST-100 Starliner в среду. На борту находились астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс. Запуск был осуществлён с помощью ракеты Atlas V компании United Launch Alliance.
Испытательный полёт начался в 10:52 утра по восточному времени с космодрома на мысе Канаверал. Ракету запустили со стартового комплекса 41. Это был 100-й запуск ракеты Atlas V, но первый с людьми на борту. Ракету модифицировали для полётов человека в космос.
реклама
Два двигателя RD-180 на жидком топливе зажглись за несколько секунд до старта. Затем последовали два небольших твердотопливных разгонных блока. Они отправили ракету в почти чистое небо. Starliner успешно прошёл через все этапы полёта: выгорание и сброс SRB (твердотопливных ускорителей), отсечку первой ступени, отделение и сгорание второй ступени ракеты Atlas V. Всё это позволило вывести корабль на орбиту.
Через 15 минут после старта Starliner уже свободно летел в космосе. Астронавты смогли отложить в сторону печатные контрольные списки и достать планшетные компьютеры. Уилмор передал по радио сообщение в компанию ULA, созданную в 2006 году как совместное предприятие космических подразделений Lockheed Martin и Boeing. Он сказал: «Они уже давно являются членами нашей семьи, но теперь это официально, и мы хотим поприветствовать их в пилотируемых космических полётах».
Через 30 минут после старта корабль сработал на собственных двигателях и проделал остаток пути до орбиты. Капсула, которую Уильямс окрестил «Calypso», теперь направляется к Международной космической станции. Её груз включает переработчик мочи для получения питьевой воды, чтобы заменить сломанный блок МКС.
Согласно графику полёта, два астронавта проведут на МКС восемь дней. Затем они вернутся на Землю и приземлятся на парашютах и подушках безопасности на одной из нескольких специально отведённых пустынных посадочных площадок на западе США.
Этот успешный дебют космического корабля, который Boeing спроектировал и построил по контракту с фиксированной ценой для НАСА, даёт осаждённой аэрокосмической компании из Арлингтона (штат Вирджиния) передышку после ряда неудач.