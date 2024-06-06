После двух проверок, сегодняшний тестовый запуск отправляет астронавтов НАСА Бутча Уилмора и Суни Уильямс к Международной космической станции.

Компания Boeing наконец-то смогла составить небольшую конкуренцию компании SpaceX в области космических путешествий, отправив ракету-носитель CST-100 Starliner в среду. На борту находились астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс. Запуск был осуществлён с помощью ракеты Atlas V компании United Launch Alliance.

Испытательный полёт начался в 10:52 утра по восточному времени с космодрома на мысе Канаверал. Ракету запустили со стартового комплекса 41. Это был 100-й запуск ракеты Atlas V, но первый с людьми на борту. Ракету модифицировали для полётов человека в космос.

реклама

Два двигателя RD-180 на жидком топливе зажглись за несколько секунд до старта. Затем последовали два небольших твердотопливных разгонных блока. Они отправили ракету в почти чистое небо. Starliner успешно прошёл через все этапы полёта: выгорание и сброс SRB (твердотопливных ускорителей), отсечку первой ступени, отделение и сгорание второй ступени ракеты Atlas V. Всё это позволило вывести корабль на орбиту.

Астронавты НАСА Суни Уильямс и Бутч Уилмор(Фото Джоэла Коуски / NASA через Getty Images)

Через 15 минут после старта Starliner уже свободно летел в космосе. Астронавты смогли отложить в сторону печатные контрольные списки и достать планшетные компьютеры. Уилмор передал по радио сообщение в компанию ULA, созданную в 2006 году как совместное предприятие космических подразделений Lockheed Martin и Boeing. Он сказал: «Они уже давно являются членами нашей семьи, но теперь это официально, и мы хотим поприветствовать их в пилотируемых космических полётах».

Через 30 минут после старта корабль сработал на собственных двигателях и проделал остаток пути до орбиты. Капсула, которую Уильямс окрестил «Calypso», теперь направляется к Международной космической станции. Её груз включает переработчик мочи для получения питьевой воды, чтобы заменить сломанный блок МКС.

Фото: Джо Рэдл / Getty Images

Согласно графику полёта, два астронавта проведут на МКС восемь дней. Затем они вернутся на Землю и приземлятся на парашютах и подушках безопасности на одной из нескольких специально отведённых пустынных посадочных площадок на западе США.

Этот успешный дебют космического корабля, который Boeing спроектировал и построил по контракту с фиксированной ценой для НАСА, даёт осаждённой аэрокосмической компании из Арлингтона (штат Вирджиния) передышку после ряда неудач.