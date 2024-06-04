Motorola Edge 2024 оснащена новым процессором и возможностью использовать инструменты искусственного интеллекта Google для работы с фотографиями.

Motorola Edge 2024 будет оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 2, а это значит, что телефоны среднего ценового диапазона впервые получат доступ к набору фотоинструментов Google с искусственным интеллектом.

Теперь пользователи смогут воспользоваться функциями Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur и Google Auto Enhance, чтобы удалить нежелательные элементы с фотографий и внести другие коррективы в изображение после снимка.

реклама

Телефон будет доступен для покупки с 20 июня и будет стоить $549,99, что на $50 дешевле прошлогодней модели.

Многое в Motorola Edge 2024 года осталось неизменным по сравнению с версией 2023 года, включая разрешение экрана 2 400 на 1 080 пикселей и адаптивную частоту обновления 144 Гц. Он также сохранил свой рейтинг IP68, что делает его пыле- и водонепроницаемым. Как и в прошлом году, телефон поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ не обновляемого хранилища.

Основная камера по-прежнему 50 Мп, но на этот раз объектив f/1.8 оснащен датчиком изображения Sony LYT-700C. Также есть 13-Мп ультраширокоугольная камера f/2.2 для макросъемки и 32-Мп фронтальная камера f.2.4 для селфи, которые остались с прошлогодней модели.

В этом году Edge получит чуть более емкий аккумулятор - с 4 400 мАч до 5 000 мАч. Более емкая батарея, как и предыдущая, будет совместима с быстрой проводной зарядкой мощностью 68 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт, хотя вам придется предоставить собственное зарядное устройство, которое не поставляется в коробке.

Теперь у Edge будет настраиваемая боковая кнопка, чтобы пользователи могли получить быстрый доступ к любимым приложениям.