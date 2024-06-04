Компания MSI представила новый MEG Vision X AI, игровой ПК «все-в-одном», оснащенный сенсорным экраном с поддержкой искусственного интеллекта на передней панели корпуса.

Компания MSI представила на выставке Computex 2024 свой новый флагманский игровой ПК, который, как и все остальное на выставке этого года, оснащен искусственным интеллектом (AI).

Если вы видели новости с Computex 2024, то наверняка заметили, что искусственный интеллект появился практически в каждом продукте, и игровые ПК «все-в-одном» (AIO) - не исключение.

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MEG Vision X AI это новый игровой ПК, который является продолжением линейки Vision и включает в себя новый привлекательный корпус, в котором используется стекло, чтобы сделать все внутренние компоненты видимыми.

Однако это не самое привлекательное в MEG Vision X AI, ведь вы уже наверняка заметили большой сенсорный экран. По словам представителей MSI на стенде, этот новый сенсорный экран может быть синхронизирован с «эксклюзивными приложениями ИИ от MSI для расширения функциональности ИИ».

К сожалению, у нас нет подробностей о том, что конкретно это значит, но представители MSI сообщили о том, что на экране можно будет запустить локальный чатбот с искусственным интеллектом, с которым пользователи смогут взаимодействовать различными способами, например, предлагать генеративные задачи ИИ, находить документы, хранящиеся локально, и так далее. Представитель MSI намекнул, что MEG Vision X AI оснащен компонентами «нового поколения», в частности графическим процессором, который может быть NVIDIA GeForce RTX 5090. Однако это не подтверждено, равно как и цена или конфигурация, которая будет представлена на рынке.

Известно лишь, что эти анонсы состоятся в конце этого года, а релиз MEG Vision X AI запланирован на 2024 год.