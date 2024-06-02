Платформа для бенчмаркинга смартфонов AnTuTu, как и каждый месяц, объявила самые мощные Android-телефоны мая. Вот 10 моделей, которые впечатляют своей производительностью...

Китайская платформа бенчмаркинга производительности AnTuTu представила новый рейтинг производительности телефонов на базе Android. В опубликованный список вошли смартфоны с самыми высокими показателями производительности в период с 1 по 31 мая 2024 года. Так какие же бренды и модели вошли в список сравнения телефонов, включающий устройства как высшего, так и низшего уровня? Давайте посмотрим на самые мощные Android-устройства мая.

Согласно статистике, собранной AnTuTu в период с 1 по 31 мая, Vivo X100s (2 105 621) удалось сохранить первое место в списке, оставив позади множество устройств на Snapdragon 8 Gen 3. Конечно, напомним, что за этим стоит чипсет MediaTek Dimensity 9300+, поддерживаемый охлаждением VC авиационного класса.

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Тремя другими моделями, следующими за первым местом, стали Oppo Find X7, Red Magic9 Pro+ и iQOO 12 соответственно. Кроме того, X100 Pro, iQOO Neo 9S Pro, X100s Pro занимают пятое, шестое и седьмое места в списке самых производительных телефонов мая. Последние три места в списке занимают X Fold 3 Pro, iQOO 12 Pro и X100 Ultra.

Напомним также, что в этом списке представлены только телефоны на базе Android. Если перевести стрелки на Apple, то средний показатель iPhone 15 Pro Max составляет 1 641 883 балла, для сравнения: чип A16 Bionic, появившийся в прошлом году и использовавшийся в iPhone 14 Pro и Pro Max, набрал 1 474 011 баллов, а iPad Pro 6 (12,9 дюйма) с M2 - 2 133 398 баллов.

Что касается субфлагманского списка с бюджетными телефонами, то здесь, как мы видим, в основном доминируют серии Snapdragon 7+ Gen 3 и 7+ Gen 2. Однако OnePlus Ace 3V занял первое место в списке с 1 437 896 баллами. Сразу за ним следуют Realme GT Neo 6 SE и Redmi K70E.

В остальных частях рейтинга расположились следующие модели: Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, Oppo Reno 11 5G, iQOO Z8, iQOO Neo 7 SE, Oppo K12 5G и Redmi Note 12T Pro.