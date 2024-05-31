Успех сериала Fallout возродил интерес к франшизе, увеличив общее количество ежедневных активных игроков в некоторых играх Fallout до +600%.

Вовлеченность игроков во франшизу Fallout резко возросла благодаря успеху сериала на Amazon.

В апреле Amazon, Kilter Films и Bethesda преподали важный урок того, как правильно делать адаптацию видеоигр. Сериал Fallout стал огромным хитом, собрав 65 млн зрителей (32 % всех подписчиков Prime) чуть более чем за две недели.

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Bethesda смогла эффективно использовать эту популярность, подготовив множество игр для зрителей, чтобы они могли продолжить свои приключения в Fallout после просмотра сериала. Amazon и Bethesda пошли еще дальше, раздав бесплатные копии Fallout 76 всем подписчикам Amazon Prime - это многопользовательская игра с микротранзакциями и собственной подпиской.

Источник: Bethesda

Приём сработал. Давние поклонники и новички полюбили сериал, и казалось, что все хотят вернуться во вселенную вместе с играми. Телешоу стало идеальной отправной точкой для вовлечения во франшизу Fallout, будь то полные продажи игры, монетизация в Fallout 76 или Fallout Shelter или повторное прохождение любимых игр.

Bethesda была потрясена реакцией на сериал и еще больше удивлена тем, как он значительно подогрел интерес к серии.

В недавнем интервью для издания Variety исполнительный продюсер Bethesda Тодд Говард сообщил, что количество игроков, которые играют в Fallout, увеличилось на 600%. Он подчеркнул, что такого раньше никогда не было.

По словам Говарда, ежедневное количество игроков в различных играх серии Fallout увеличивается в 4–6 раз. Это намного больше, чем когда-либо за 30 лет работы в этой сфере.

«Возможность привлечь столько людей к играм, в которые они раньше не играли — это очень важно, — сказал Говард. — Видеть, как новые игроки, которые никогда не играли в наши игры, начинают играть — это уникальный момент».

Сегодня Bethesda объявила, что с момента выхода Fallout 7 в 2018 году игра привлекла более 20 млн игроков.