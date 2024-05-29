Fitbit Ace LTE поощряет активную игру с помощью игр и настраиваемого аватара, а также поддерживает отслеживание местоположения для спокойствия родителей.

Первые детские смарт-часы Fitbit ориентированы на игры и безопасность. Учитывая, что это продукт Fitbit, часы будут отслеживать активность ребенка во время игры в течение дня. Часы доступны для предварительного заказа уже сейчас и поступят на полки магазинов 5 июня.

Fitbit Ace LTE предназначены специально для детей в возрасте от 7 до 11 лет, но Google (материнская компания Fitbit) ожидает, что ими смогут пользоваться и 5-6-летние дети.

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источник: fitbit.com

Подписка на игры и трекинг

Стоимость Fitbit Ace LTE составляет 229 $, что значительно выше стоимости Fitbit Ace 3 за 79 $. Но если Ace 3 - это относительно простой фитнес-трекер, который отслеживает шаги и сон, то Ace LTE - это гораздо более надежное носимое устройство, построенное на базе аппаратной части и программного обеспечения Wear OS флагманских часов Pixel Watch 2 от Google за 349,99 $.

Чтобы получить максимальную отдачу от Ace LTE, необходимо подписаться на ежемесячную подписку Fitbit Ace Pass за $9,99, которая включает в себя LTE-сервис и позволяет звонить и отправлять СМС через часы, а также отслеживать местоположение по сигналу GPS и Google Maps. Подписка также открывает доступ к аркаде часов. Без подписки Ace LTE ограничиваются базовым отслеживанием движений и шагов.

Родители могут настроить часы с помощью приложения Fitbit Ace, которое доступно на Android и iOS. Подписчики могут отслеживать активность и местоположение ребенка, а также звонить и отправлять СМС через приложение. Родители также могут установить доверенные контакты, например бабушек, дедушек, братьев и сестер, которые смогут отправлять сообщения и звонить на часы. Часы поддерживают до 20 доверенных контактов.

Занимайтесь спортом с помощью игр

В начале продаж аркада Fitbit Ace LTE будет включать шесть игр, а в будущем Google обещает регулярные дополнения. Во время демонстрации в Нью-Йорке компания показала две игры.

Smokey Lake - это виртуальная рыбалка, в которой используется 3D-сенсор движения и сенсорный экран часов. Вы осматриваете озеро, нажимаете на место, куда хотите забросить удочку, а затем взмахиваете запястьем, имитируя движение, и забрасываете леску. Часы завибрируют, когда рыба клюнет, и вы подтянете ее к себе. После нескольких раундов часы предложат вам сделать перерыв в игре и заработать очки движения, чтобы собрать больше наживки.

В Pollo 13 с помощью движений вы направляете курицу в ванне по гоночной трассе. Часы также поощряют вас делать перерывы в игре, чтобы повысить уровень.

Помимо игр, часы показывают движение с помощью анимированной змеи, которая выступает в качестве кольца активности. Она ползет по внешнему краю дисплея часов, чтобы проиллюстрировать прогресс, и имеет различные анимации, чтобы отметить достижение цели и прохождение всего пути.

источник: fitbit.com

В Ace LTE также будет встроен персонаж под названием Eejie, который становится счастливее и здоровее по мере увеличения активности. Выполняя задания, дети смогут заработать билеты на аркаду, чтобы создать для своего Eejie новую одежду и украшения для его цифрового дома. Дети могут делиться Eejie с друзьями (с разрешения родителей) и пролистывать страницы, чтобы увидеть их украшенные дома.

В Fitbit Ace LTE не будет сторонних приложений и рекламы. Почти все настройки для Eejies можно получить за активность, но некоторые особые предметы будут заперты за уникальными сменными ремешками для часов по цене $34,99 за штуку. Все предметы разблокируются, как только ремешок подключается к часам, так что дети могут делиться ремешками с друзьями, чтобы разблокировать предметы, не заставляя каждого из них покупать по ремешку, чтобы не отставать.

На старте можно приобрести два издания Ace LTE, различающиеся по ремешку: Mild с ремешком Strange Arcade или Spicy с ремешком Moovin'.

Надежноcть устройства

Как и любой другой детский трекер, Ace LTE устойчивы к падениям и брызгам. Экран покрыт прочным стеклом Gorilla Glass, и часы можно погружать в воду на глубину до 164 футов. Часы обещают 16 часов автономной работы, что намного меньше 24-часового аккумулятора Pixel Watch 2. В часах нет функции отслеживания сна, так как детям предлагается заряжать их ночью, а не носить.

источник: fitbit.com

В часы встроены LTE, Wi-Fi и Bluetooth. Дети могут подключать к часам наушники, но встроенного музыкального сервиса в них не будет.

Что касается других характеристик, то экран имеет разрешение 333 пикселя на дюйм (ppi), а внутри расположены различные датчики, включая акселерометр, высотомер, датчик освещенности, гироскоп, магнитометр и оптический датчик сердечного ритма. Датчики отслеживают активность во время 3D-игр и показывают четыре основных фитнес-показателя: количество поднятых этажей, легкая активность, умеренная активность и шаги.

Родители должны иметь аккаунт Google и настроить его для своего ребенка через Google Family Link. Данные передаются через облако, но Google автоматически удаляет их в течение 35 дней и обещает никогда не использовать их для рекламы. В часах также есть функция «Школьное время», которую можно запланировать на определенные часы, чтобы отключить доступ к играм, сохранив при этом отправку СМС, звонки и отслеживание активности.