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dima0782
Samsung намерена начать производство своего 3-нм чипсета Exynos во второй половине 2024 года
О выпуске Samsung Galaxy S25, который ожидается в 2025 году, говорят уже давно. Наконец, новый чипсет Exynos, по слухам, поступит в массовое производство во второй половине 2024 года.

Компания Samsung начала подготовку к выпуску серии Galaxy S25, которая станет преемником Galaxy S24. Однако до сих пор неясно, на какой платформе будут работать смартфоны - Exynos 2500 или Snapdragon 8 Gen 4. Несмотря на то, что официальные подробности пока скрываются, за последние часы появилась новая информация на эту тему. 3-нм Exynos поступит в производство очень скоро.

Как вы помните, Samsung включила процессор Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy только в модели Galaxy S23, представленной в феврале 2023 года. Аналогично, нынешние флагманы Galaxy S24 и S24 Plus работают на Snapdragon Gen 3 и Exynos 2400, в зависимости от региона продаж. Однако мы можем увидеть более агрессивное внедрение Exynos в серии Galaxy S25, которая будет представлена в 2025 году.

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Согласно новому отчету, опубликованному в DigiTimes, производство 3-нм Exynos должно начаться во «второй половине 2024 года». В отчете не упоминается никакой информации, кроме бренда «Exynos». Однако мы уже неоднократно получали информацию о том, что серия Galaxy S25 не нарушит традицию. Поэтому, скорее всего, речь идет о платформе Exynos 2500.

Возвращаясь к Exynos 2500, ранее было заявлено, что в нем будет использоваться 3-нм техпроцесс GAA второго поколения и, как следствие, снизится энергопотребление. На данный момент никаких цифр или числовых данных о возможностях чипсета не приводится. Однако последние сообщения говорят о том, что он будет более эффективным, чем Snapdragon 8 Gen 4.

Сообщается даже, что для этого компания будет использовать фирменную технологию Gate-All-Around, что даст ей преимущество перед TSMC, у которой есть 3-нм техпроцесс второго поколения. Еще одна утечка гласит, что Samsung будет использовать усовершенствованную технологию «Fan-out Wafer Level Packaging» или FOWLP для улучшения теплостойкости и повышения производительности. Впрочем, об этом мы узнаем во время официального анонса. В любом случае, в этом году мы можем увидеть жесткую конкуренцию между Qualcomm, MediaTek и Samsung.

#samsung #exynos #самсунг #exynos 2500
Источник: wccftech.com
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