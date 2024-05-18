Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version оснащен функцией сканирования вен пальцев с помощью искусственного интеллекта, который способен распознать форму вен на внутренней стороне пальца.

Несмотря на то что Xiaomi - производитель, известный в основном своими мобильными телефонами, планшетами и наушниками, китайский гигант также выделяется тем, что имеет действительно обширный каталог устройств для умного дома, таких как холодильники, напольные вентиляторы и системы кондиционирования. В рамках этого ассортимента одним из самых неизвестных устройств бренда являются смарт-замки, которые постепенно эволюционируют благодаря внедрению все более совершенных технологий.

Так, например, Xiaomi только что представила в Китае Smart Door Lock 2 Finger Vein Version - новый смарт-замок, который может идентифицировать вашу руку, сканируя вены.

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Как объясняет китайский бренд, новый смарт-замок использует процесс машинного обучения для сканирования изображений вен в процессе настройки устройства, и после этого Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version сможет идеально идентифицировать вас, когда вы приложите палец к сенсору, и разблокировать замок в считанные секунды.

Китайская компания утверждает, что этот метод распознавания вен, вопреки тому, что может показаться, гораздо более точен и безопасен, чем считывание отпечатков пальцев, поскольку коэффициент ошибок составляет всего 0,0001 % по сравнению с 0,001 % для датчиков отпечатков пальцев.

Но это еще не все, ведь помимо распознавания ваших вен, Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version имеет еще 9 способов разблокировки, среди которых следует выделить те, которые используют NFC или Bluetooth, а также тот, который позволяет ввести пароль на цифровой клавиатуре, встроенной в этот умный замок.

Что касается остальных характеристик этого инновационного смарт-замка, то следует отметить, что он оснащен сигнализацией, которая оповещает вас в случае попытки несанкционированного доступа в ваш дом, аккумулятором, рассчитанным на один год автономной работы, и операционной системой HyperOS.

Как и остальными «умными» устройствами бренда, Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version можно управлять удаленно с помощью приложению Xiaomi Home.

Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version: наличие и цены

Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version уже доступен для предварительного заказа в Китае через Youpin по предварительной цене 1 299 юаней (16 335 рублей).

После окончания периода предпродаж новый смарт-замок Xiaomi будет стоить 1 499 юаней, около 18 850 рублей по курсу.

Пока неизвестно, будет ли Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version продаваться на мировом рынке или это будет один из тех продуктов, которые являются эксклюзивом для Китая.