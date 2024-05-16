Выпустив новые линейки iPad Pro и iPad Air, а также несколько обновленных аксессуаров, компания Apple объявила о множестве новых функций для iPhone и iPad, которые должны появиться в конце этого года. Цель этих нововведений - сделать свои устройства доступными для более широкого круга пользователей.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда Apple добавляет функции доступности. Фактически, каждый год в День глобальной доступности она добавляет что-то новое для своих пользователей с ограниченными возможностями. Этот год не стал исключением.
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Говоря об этом, генеральный директор Apple Тим Кук сказал, что Apple всегда верила в силу инноваций, способных изменить жизнь.
«Вот почему на протяжении почти 40 лет Apple выступает за инклюзивный дизайн, внедряя доступность в основу нашего оборудования и программного обеспечения». - Тим Кук
Давайте рассмотрим последние обновления Apple по порядку.
Подсказки движения автомобиля
Эта функция идеально подходит для тех, кого укачивает, когда они смотрят на телефон в движущемся автомобиле. При включении этой функции на экране появится множество движущихся точек, которые будут поворачиваться в зависимости от движения автомобиля.
По мнению Apple, это поможет свести к минимуму сенсорный конфликт и пользоваться телефоном, не испытывая тошноты.
Исследования показывают, что сенсорный конфликт возникает, когда есть разница между тем, что видят ваши глаза, и тем, что чувствует ваше тело. Ожидается, что вышеупомянутые движущиеся точки исправят эту ситуацию. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о пользовательском опыте, потому что точки не будут скрывать контент, который вы просматриваете на телефоне.
Ожидается, что эта функция появится в iOS 18 вместе с выходом долгожданного iPhone 16. Как обычно, это будет опциональная функция, то есть вы сможете включить или выключить ее в центре управления.
Отслеживание движения глаз
Как следует из названия, эта функция поможет вам управлять устройством с помощью одних только глаз. В сочетании с функцией Dwell Control вы также сможете получить доступ к дополнительным функциям, таким как физические кнопки и свайпы.
Функция отслеживания движения глаз будет доступна как на iPad, так и на iPhone и поможет людям с ограниченными возможностями управлять своими устройствами без посторонней помощи.
Функция использует искусственный интеллект, машинное обучение и фронтальную камеру устройства. Самое приятное то, что все данные, которые используются для помощи, остаются в устройстве и не передаются Apple.
Музыкальные тактильные эффекты
Music Haptics - это функция доступности, которая облегчает прослушивание музыки глухим и слабослышащим людям. Она добавляет к песне слои в виде прикосновений, текстур и изысканных вибраций.
Apple уже работает с миллионом песен в своем каталоге, чтобы этой функцией могли пользоваться люди со всего мира. Кроме того, Music Haptics будет доступна в виде API, чтобы разработчики могли сделать еще больше музыки доступной в своих приложениях.
Вокальные сокращения и прослушивание нетипичной речи
Эти две функции предназначены для людей с проблемами речи. С помощью Vocal Shortcuts вы можете использовать пользовательские звуки или фразы, чтобы приказать Siri выполнить задачу.
Функция Listen for Atypical Speech позволяет познакомить Siri с широким спектром речи. Например, люди с такими заболеваниями, как церебральный паралич или недавно перенесшие инсульт, не всегда говорят четко. Однако, включив эту функцию, Siri сможет их понять.
CarPlay получает голосовое управление
CarPlay - это умный и простой способ использовать iPhone во время вождения, и теперь он получил несколько полезных функций.
К ним относятся:
- Голосовое управление для навигации по приложениям через информационно-развлекательный экран автомобиля.
- Цветовой фильтр в паре с жирным и крупным текстом, чтобы визуальные эффекты были понятны во время вождения.
- Распознавание звуков - функция, которая будет отправлять предупреждения, распознавая автомобильные гудки и сирены. Это прекрасная функция для слабослышащих людей.
Функции доступности в visionOS
Функции доступности также добавляются в visionOS, операционную систему смешанной реальности Apple для Apple Vision Pro.
В visionOS теперь будут доступны живые субтитры для каждого пользователя. Это будет полезно для слабослышащих людей. Для этой же группы пользователей visionOS также будет поддерживать слуховые аппараты Made for iPhone и кохлеарные слуховые процессоры.
Для пользователей с ослабленным зрением пригодятся такие функции, как Smart Invert, Dim Flashing и Reduce Transparency.
Другие обновления Apple
Помимо вышеупомянутых дополнений, Apple анонсировала и ряд других обновлений. Вот они:
- Hover Typing отображает текст более крупным шрифтом во время набора, что идеально подходит для пользователей с плохим зрением.
- Голосовое управление теперь поддерживает сложные слова и пользовательский словарь.
- Неговорящие пользователи смогут воспользоваться функцией «Живая речь», которая будет включать категории и одновременную совместимость с «Живыми субтитрами».
- С помощью Switch Control вы можете заставить камеру iPad или iPhone распознавать нажатия пальцев как переключения.
- Пользователям с ограниченными физическими возможностями пригодится функция Virtual Trackpad for AssistiveTouch, которая, по сути, занимает небольшую часть экрана и превращает ее в трекпад.
- Personal Voice позволяет создать голос, похожий на ваш собственный, для использования в FaceTime, телефонных звонках и других приложениях. Это идеальный вариант для тех, кто близок к потере голоса.
- Функция VoiceOver теперь включает в себя новые голоса, улучшенную регулировку громкости, гибкий ротор голоса и возможность настраивать сочетания клавиш VoiceOver на Mac. Это идеальный вариант для людей с ослабленным зрением.