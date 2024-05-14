Google совместно с HP запускает сервис телеприсутствия Project Starline. Инновационная технология, сочетающая искусственный интеллект и 3D-изображение, обещает невероятно реалистичный эффект от встреч, улучшающий удаленное сотрудничество и связь в рабочих средах с 2025 года.

Project Starline - технология связи, разработанная компанией Google, которая обещает изменить взаимодействие в рабочей среде. Благодаря достижениям в области искусственного интеллекта и захвата 3D-изображений, Starline позволяет пользователям почувствовать себя в одной комнате с собеседником, обеспечивая максимально реалистичные впечатления от встречи.

Технология Starline опирается на знания и опыт HP в области вычислительной техники в сочетании с ноу-хау Poly в области аудио- и видеотехнологий. Эта комбинация позволяет создать аппаратное обеспечение, необходимое для реализации этого инновационного процесса. Алекс Чо, президент подразделения персональных систем HP, прокомментировал сотрудничество:

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«Мы рады сообщить, что сотрудничаем с Google, чтобы начать коммерциализацию технологии Starline в 2025 году с акцентом на объединение команд и людей на рабочем месте».





Чо также подчеркнул, что партнерство с Google позволит вывести эту технологию на рынок, используя возможности искусственного интеллекта и формируя будущее совместной работы.

Технические характеристики и преимущества технологии

Project Starline отличается несколькими особенностями, которые делают его уникальным в области телеприсутствия. Его технические характеристики включают:

3D-изображение в реальном времени: используются передовые камеры и датчики для захвата и проецирования изображений в трех измерениях.

Искусственный интеллект: обрабатывает данные в режиме реального времени для улучшения качества изображения и взаимодействия.

Высококачественные аудио- и видеотехнологии: разработанные в сотрудничестве с компанией Poly, они обеспечивают исключительные аудиовизуальные впечатления.

Естественное взаимодействие: пользователи могут поддерживать зрительный контакт и жестикулировать, что делает общение более плавным и эффективным.

Кроме того, партнерские отношения HP в области унифицированных коммуникаций и аудиовизуальных технологий позволят легко интегрировать эту технологию в различные рабочие среды. Глобальное присутствие и торговые представительства HP помогут донести возможности Starline до большего числа людей по всему миру, тем самым улучшив удаленное сотрудничество и возможности подключения.

Цена и доступность

Проект Starline планируется вывести на рынок в 2025 году, а первоначально он будет ориентирован на использование в рабочих местах. Пока еще не раскрыты подробности о ценах, но ожидается, что технология будет доступна для компаний, которые хотят улучшить сотрудничество и связь между географически распределенными командами.

Благодаря этому партнерству Google и HP намерены усовершенствовать виртуальные встречи и переосмыслить способы удаленной работы и сотрудничества, обеспечив более близкий и человеческий подход.