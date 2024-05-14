Capcom еще не сказала своего последнего слова, когда речь зашла об обновлении старых частей серии Resident Evil. Несмотря на то, что работа над новой частью идет полным ходом, параллельно разрабатывается еще один ремейк.

Capcom не раз зарабатывала на пересказе старых идей под новой обложкой и с новыми решениями. В конце концов, такими проектами являются предыдущие Resident Evil 2,3,4 Remake, что не меняет того факта, что они до сих пор являются очень успешными постановками. Поэтому нет ничего удивительного в том, что издатель работает над очередным обновлением, и на этот раз выбор пал на первую и одновременно самую старую часть культового хоррор-бренда.

По данным утечки DanielRPK, Resident Evil 1 Remake уже находится в разработке и работает на последней версии движка RE Engine. Несмотря на то, что DanielRPK не раскрыл никакой дополнительной информации о новом ремейке Resident Evil, @PRE_Atarabiya в X/Twitter сообщил, что игра выйдет в 2026 году в честь 30-летия серии.

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Идея подготовки новых ремейков Resident Evil не является чем-то новым или удивительным. В какой-то мере такие намерения подтвердил и режиссер ремейка Resident Evil 4 Ясухиро Анпо, который в конце 2023 года заявил, что разработчики хотят сделать больше подобных проектов.

Кто станет главным героем Resident Evil 9?

Ремейк Resident Evil 1 - не единственная игра, над которой работает Capcom. Студия работает над девятой частью, и тот же источник утверждает, что главным героем истории станет Леон Кеннеди, которому будет 48 лет, когда действие будет разворачиваться в 2025 году.