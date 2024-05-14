Capcom не раз зарабатывала на пересказе старых идей под новой обложкой и с новыми решениями. В конце концов, такими проектами являются предыдущие Resident Evil 2,3,4 Remake, что не меняет того факта, что они до сих пор являются очень успешными постановками. Поэтому нет ничего удивительного в том, что издатель работает над очередным обновлением, и на этот раз выбор пал на первую и одновременно самую старую часть культового хоррор-бренда.
По данным утечки DanielRPK, Resident Evil 1 Remake уже находится в разработке и работает на последней версии движка RE Engine. Несмотря на то, что DanielRPK не раскрыл никакой дополнительной информации о новом ремейке Resident Evil, @PRE_Atarabiya в X/Twitter сообщил, что игра выйдет в 2026 году в честь 30-летия серии.
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Идея подготовки новых ремейков Resident Evil не является чем-то новым или удивительным. В какой-то мере такие намерения подтвердил и режиссер ремейка Resident Evil 4 Ясухиро Анпо, который в конце 2023 года заявил, что разработчики хотят сделать больше подобных проектов.
Кто станет главным героем Resident Evil 9?
Ремейк Resident Evil 1 - не единственная игра, над которой работает Capcom. Студия работает над девятой частью, и тот же источник утверждает, что главным героем истории станет Леон Кеннеди, которому будет 48 лет, когда действие будет разворачиваться в 2025 году.