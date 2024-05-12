Появилась новая информация о функциях, ориентированных на искусственный интеллект, которые Apple собирается привнести в смартфоны iPhone в грядущем обновлении iOS 18. Согласно заявлениям, в планы компании входит функция, которая сможет автоматически преобразовывать голосовые записи в приложениях Voice Memos и Notes в текстовый формат.

Начался обратный отсчет времени, когда Apple планирует внедрить в iPhone функции, основанные на искусственном интеллекте. Компания анонсирует iOS 18 и представит пользователям новые продуктивные функции искусственного интеллекта на конференции разработчиков WWDC 2024 в следующем месяце.

По мере приближения WWDC 2024 утечки о функциях искусственного интеллекта, которые появятся в iOS 18, становятся все более частыми. В последние недели появились сообщения о том, что Safari может получить функции искусственного интеллекта, такие как резюмирование страниц и стирание веб-страниц. Также было заявлено, что Siri получит значительные улучшения. И вот, недавно появилась новая информация о приложениях Voice Memos и Notes.

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Согласно отчету, опубликованному AppleInsider, в iOS 18 Apple добавит функцию транскрипции в приложения Voice Memos и Notes. С помощью этой новой функции пользователи смогут быстро преобразовывать аудиозаписи в текст с помощью искусственного интеллекта. Также сообщается, что в приложение «Заметки» будут добавлены такие нововведения, как резюмирование с помощью искусственного интеллекта и выделение важных моментов из аудиозаписей.

Обычно в приложении Notes не было функции записи голоса. Однако, по некоторым данным, эта функция будет добавлена в iOS 18. Предполагается, что функция преобразования звуков в текст будет очень удобна, особенно для пользователей, которые записывают аудио. Эта функция позволит сэкономить время людям, которые интенсивно используют голосовые записи, например студентам и журналистам.