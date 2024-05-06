На фотографиях можно увидеть дизайн смартфона Sony Xperia 1 VI и его особенности.

Ожидается, что Xperia 1 VI станет достойной заменой модели Xperia 1 V. По предварительным данным, внешние изменения будут минимальными, но есть одно интересное новшество, которое может вызвать споры среди поклонников бренда.

Согласно утечкам, Xperia 1 VI получит 6,5-дюймовый экран с соотношением сторон 19,5:9 вместо 21:9 у предыдущей модели. Это означает, что экран станет менее вытянутым.

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Эван Бласс, известный своими утечками информации о новых продуктах, опубликовал фотографии Xperia 1 VI. На них можно увидеть дизайн смартфона и его особенности.

Судя по просочившимся изображениям, дизайн Xperia 1 VI соответствует предыдущим моделям Sony. Спереди будут характерные для Sony Xperia верхняя и нижняя рамки, а сзади — вертикальный модуль камеры с тремя датчиками.

Согласно утечкам, эти три датчика будут иметь фокусное расстояние 16 мм, 24 — 48 мм и 85 — 170 мм, что означает ультраширокоугольный, широкоугольный и телеобъектив. Количество мегапикселей пока неизвестно, но ожидается, что в качестве основного сенсора будет использоваться Exmor T.

Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч. Xperia 1 VI будет оснащён быстрой зарядкой, быстрой беспроводной зарядкой и обратной беспроводной зарядкой для зарядки таких устройств, как беспроводные наушники Sony или другое оборудование.

Дата выхода Xperia 1 VI пока неизвестна, но предполагается, что он появится в мае текущего года.