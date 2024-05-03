Генеральный директор Apple Тим Кук утверждает, что компания занимает уникальную позицию в области искусственного интеллекта. По словам Кука, у Apple есть преимущества перед конкурентами. В центре этих преимуществ - экосистема.

После того как компания Apple опубликовала финансовые результаты за мартовский квартал, отразившие слабые продажи iPhone, генеральный директор Тим Кук в своем обращении к аналитикам вновь затронул тему продуктивного искусственного интеллекта и усилий по его интеграции в свои сервисы. Кук подчеркнул, что они обладают уникальными преимуществами, которые выгодно отличают Apple от конкурентов.

Несмотря на то, что в заявлениях Кука был сделан акцент на искусственном интеллекте и вере компании в него, конкретных деталей, как всегда, не было.

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Анализируя заявления Кука, мы приходим к однозначному выводу: у компании есть преимущества, которые помогут ей выделиться в новую эпоху. Среди этих преимуществ:

уникальная комбинация оборудования, программного обеспечения и сервисов Apple, которая обеспечивает бесшовную интеграцию;

передовой нейронный движок и инновационный кремний Apple;

непоколебимый фокус на конфиденциальности, который лежит в основе всех разработок компании.

Начиная с модели iPhone 8, в Apple стали использовать ускорители искусственного интеллекта под названием Neural Engine. Они предназначены для запуска алгоритмов глубокого обучения.

Если учесть слова Кука об «интеграции» и «конфиденциальности», то можно предположить, что искусственный интеллект, который Apple внедрит в iOS 18, будет работать локально на устройстве, без передачи данных на серверы компании.

Продуктивный искусственный интеллект будет очень важен для Apple. Компания ведет переговоры на основе искусственного интеллекта Google и OpenAI, на чем она раньше не акцентировала внимание. В Китае переговоры на основе искусственного интеллекта ведутся с Baidu. Все это означает, что искусственный интеллект является важным направлением для Apple. Ведь недавно объявленные финансовые результаты показывают, что Apple испытывает проблемы с ростом выручки, а продажи iPhone падают, несмотря на рост индустрии. Особенно этот спад ощущается в Китае.