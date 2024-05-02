Renault Symbioz выделяется как автомобиль, который будет привлекать внимание как своим дизайном, так и характеристиками.

Французский авиапроизводитель Renault представил свою новую модель SUV "Symbioz" на специальном мероприятии, организованном сегодня. Полностью обновленный Symbioz займет место между моделями Captur и Austral.

Renault Symbioz выделяется как автомобиль, который будет привлекать внимание как своим дизайном, так и характеристиками. Этот внедорожник имеет очень стильный внешний вид благодаря дизайнерскому подходу марки нового поколения. При длине 4,4 м, ширине 1,7 м и высоте 1,5 м автомобиль предлагает просторный салон с колесной базой 2,6 м. Благодаря этому объем багажника Symbioz достигает 1 582 л.

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Renault Symbioz обещает водителям просторный и стильный салон, а также производительность и удовольствие от вождения. Подробная информация о технических характеристиках и ценах будет опубликована в ближайшее время, что подогревает любопытство автолюбителей и экспертов отрасли.

Характеристики Renault Symbioz

Спортивный дизайн автомобиля, который начинается с передней части, переходит и на заднюю. Задняя подсветка, объединенная с планкой, соединяющей задние фонари, предлагает очень приятный внешний вид. Кроме того, привлекает внимание фраза "Symbioz", написанная крупным шрифтом на верхней части крышки багажника. Спойлер, установленный в верхней части, также относится к числу привлекающих внимание деталей дизайна. Эти детали придают автомобилю эстетически привлекательный вид.

Когда мы попадаем внутрь автомобиля, мы сталкиваемся с чрезвычайно современным салоном. Внутри Symbioz находится 10,3-дюймовая полностью цифровая приборная панель и 10,4-дюймовый вертикальный информационно-развлекательный экран. Этот дисплей использует программное обеспечение OpenR и позволяет пользователям загружать приложения через Google Play. Кроме того, обращает на себя внимание ручка переключения передач с очень стильным дизайном на центральной консоли. Эти детали обеспечивают удачное сочетание технологий и эстетики в интерьере Symbioz.

По заявлению Renault, Symbioz пока будет предлагать только один вариант гибридного двигателя. Этот вариант будет оснащен двигателем под названием "E-Tech 145". Этот вариант будет иметь 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель, который будет сопровождаться электромотором мощностью 36 кВт. По словам представителей Renault, Symbioz сможет использовать электрическую энергию для большинства городских поездок, примерно на 80 %.