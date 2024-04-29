Крупнейший в мире полностью электрический контейнеровоз начал курсировать между крупными портами Китая. Длина судна под названием Greenwater 01, принадлежащего компании Cosco, составляет около 120 метров.

Крупнейший в мире полностью электрический контейнеровоз, построенный в Китае, введен в эксплуатацию. Согласно заявлению, Greenwater 01, разработанный и построенный государственной компанией China Ocean Shipping Group (Cosco), официально начал курсировать между Шанхаем и Нанкином, одним из крупнейших портов Китая.

Судно Cosco Greenwater 01, работающее полностью на внутренних батареях, позволяет экономить 3 900 кг топлива на каждые 100 морских миль или 185 км. Эта экономия топлива также означает сокращение выбросов углекислого газа на 12,4 т. Cosco заявила, что первый рейс судна с нулевым уровнем выбросов, загрязнения и шума является важным шагом на пути к достижению целей морской индустрии по снижению выбросов углекислого газа и экологичности.

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Cosco подчеркивает, что Greenwater 01 ставит ряд мировых рекордов среди электрических контейнеровозов, включая длину, ширину, количество перевозимых контейнеров, дедвейт тоннажа (DWT) и емкость аккумуляторов. Greenwater 01 оснащен основной батареей емкостью более 50 000 киловатт-часов и платформой, позволяющей при необходимости установить дополнительные батареи.

Согласно отчетам, емкость стандартного блока батарей размером с контейнер может составлять 1 600 кВт-ч (на блок). Можно добавить 24 таких блока. По данным компании, путешествие, потребляющее 80 000 кВт/ч электроэнергии, может быть завершено на полной мощности. В то же время стандартный контейнеровоз использует 15 т топлива для аналогичного путешествия.

Корабль длиной около 120 м и шириной 24 м может двигаться с максимальной скоростью 19 км/ч. Когда корабль размером с 10 баскетбольных площадок пришвартуется в порту, будут проверены системы аккумуляторных батарей, пожарной сигнализации и системы оповещения. Очевидно, что с широким распространением электрических судов портовым служащим придется пройти дополнительную подготовку. Пожарная безопасность - одна из самых важных. Ведь потушить огонь в литий-железо-фосфатных батареях углекислым газом или водой невозможно. Для этого необходим специальный огнетушащий газ, состоящий из углерода, фтора и водорода.