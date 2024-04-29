Игра с дополненной реальностью, вдохновленная вселенной франшизы Monster Hunter, демонстрирует сумасшедшие показатели, не дожив до своего первого полугода на рынке.

У Niantic все еще есть повод для радости, даже если одна из последних функций Pokémon Go! не пришлась по вкусу пользователям. Тем не менее, это не помешало компании попытаться обновить и удвоить популярность своей игры. Впрочем, это не единственная игра с дополненной реальностью, которая есть в распоряжении студии.

С другой стороны, в конце прошлого года вышла Monster Hunter Now, премьера сезона которой состоялась месяц назад и, как пишет Pocket Gamer, стала еще одним огромным успехом Niantic. До показателей Pokémon Go! ей еще далеко, но она на правильном пути.

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Monster Hunter Now продолжает набирать обороты, и пока его не остановить.

По данным СМИ, игра с дополненной реальностью во вселенной Monster Hunter превысила 15 млн загрузок по всему миру. Сюжет игры такой же, как и у ее консольных собратьев: охота на огромный бестиарий, полный существ всех размеров и с различными способностями, только на этот раз в реальном мире.

С тех пор как Pokémon Go! появилась на горизонте, не утихают споры о том, могут ли игры с дополненной реальностью быть успешными, однако совсем недавно они стали действительно популярными. И, похоже, последняя игра Niantic намерена доказать, что это возможно.

Учитывайте, что 15 млн загрузок были преодолены менее чем за полгода. Даже разработчики игры внесли существенные изменения в некоторые механики, чтобы улучшить взаимодействие с игроками.

Возможно, Monster Hunter и не имеет такого же широкого распространения, как Pokémon, но, похоже, они нашли свою аудиторию, которой игра пришлась по душе.