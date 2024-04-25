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dima0782
Продажи iPhone в Китае упали на 19 %: Huawei и Vivo возглавили рейтинг
В этом году акции компании уже упали примерно на 14 %.

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Показатели Apple в Китае в первом квартале этого года стали худшими для компании со времен спада Covid в 2020 году.

В первом квартале 2024 г:

  • Продажи iPhone в Китае упали на 19,1 %.
  • Доля рынка Apple в Китае составила всего 15,7 %. В это же время в прошлом году она составляла 19,7 %.

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В результате Apple уступила титул крупнейшего производителя смартфонов в Китае компании Vivo. Теперь она находится на третьей позиции.

Apple явно находится в тяжелом положении в Китае, настолько, что генеральный директор компании Тим Кук солгал акционерам о падении спроса на iPhone в Китае. Затем против него был подан иск, который обошелся Apple в 490 млн долл.

Все это крайне негативно сказалось на стоимости акций Apple. В этом году акции компании уже упали примерно на 14 %.

Почему Apple теряет долю рынка в Китае?

Как справедливо заметил Иван Лам, старший аналитик Counterpoint Research: "Продажи Apple в течение квартала были невысокими, поскольку возвращение Huawei напрямую повлияло на Apple в премиум-сегменте".

Только за первый квартал этого года продажи телефонов Huawei в Китае выросли на 70 % по сравнению с предыдущим годом. Ее доля рынка в стране увеличилась до 15,5 % по сравнению с прошлогодними 9,3 %.

В результате такого резкого роста компания стала 4-м по величине производителем смартфонов в Китае.

Рост компании Huawei во многом обусловлен выпуском смартфона Huawei Mate 60. Устройство представляет собой смартфон нового поколения, оснащенный высококлассным чипом, который отлично работает с соединениями 5G. Причина, по которой он обошел конкурентов, заключается в том, что это был первый смартфон, оснащенный передовым чипом искусственного интеллекта китайского производства.

Что это значит? Это произошло после того, как США ввели санкции, запрещающие Китаю доступ к важнейшему оборудованию, необходимому для сохранения конкурентоспособности в индустрии чипов. Далее последовал Huawei Pura 70, еще одна серия смартфонов премиум-уровня.

По оценкам канадской исследовательской компании TechInsights, общий объем поставок смартфонов в Китае в этом году превысит 50 млн единиц.

Из них 10 млн единиц, как ожидается, придется на Pura 70. Если это произойдет, Huawei станет продавцом смартфонов №1 с долей рынка в 19% в Китае.

Еще одна весомая причина, по которой Apple теряет свой рынок в Китае, - решение страны снизить зависимость от иностранных технологий.

В сентябре 2023 года Китай запретил использование iPhone в государственных учреждениях, в результате чего Apple потеряла более 200 млрд долларов. Скорее всего, это был ответ на вышеупомянутые санкции, а также на запрет TikTok в США.

Ухудшение глобальных показателей Apple

Apple теряет свой рынок не только в Китае, но и во всем мире. В отчете, опубликованном в начале этого месяца, стало известно, что мировые поставки iPhone упали на 10 % в первом квартале 2024 года - из-за плохой работы в Китае и растущей конкуренции со стороны Android-смартфонов.

В самом деле, чуть больше недели назад Samsung официально обогнал Apple как крупнейший производитель телефонов в мире, и теперь его доля на рынке составляет более 20,8 %. С другой стороны, доля Apple составляет 17,3%. Apple также находится в центре масштабного судебного разбирательства с Минюстом США за попытку монополизировать рынок смартфонов.

Еще хуже для Apple то, что в то время как компания теряет долю рынка, общий рынок смартфонов растет - как во всем мире, так и в Китае.

В первом квартале 2024 года мировой рынок смартфонов вырос на 7,8 %, в то время как китайский рынок - на 1,5 %. Это означает, что потребность в смартфонах по-прежнему растет, только люди уже не выбирают iPhone. 

Что теперь может сделать Apple?

Apple предприняла несколько ударов, чтобы попытаться вернуться на китайский рынок смартфонов. Например, в течение первого квартала компания предлагала большие скидки на iPhone в Китае - до 1 300 юаней ($180). Однако это не помогло.

А месяц назад Тим Кук открыл второй по величине в мире магазин Apple в китайском финансовом центре Шанхае, пытаясь поднять продажи.

Однако надежда еще есть. Эксперты считают, что Apple все еще может вернуться, предлагая агрессивные скидки, новые цветовые решения и добавляя больше функций искусственного интеллекта в устройства Apple. Смартфоны с каждым днем становятся все более мощными и конкурентоспособными по цене, поэтому экраны в 60 Герц для телефона за 1000 долл. больше не имеют смысла.

Однако насколько эффективным будет добавление функций искусственного интеллекта, остается под вопросом. Это связано с тем, что китайские смартфоны также активно инвестируют в ИИ. Например, Oppo удвоила свои усилия в области ИИ и активно инвестирует в разработку собственной большой языковой модели AndesGPT.

Учитывая жесткую конкуренцию на рынке смартфонов, мы можем ожидать появления мощных функций ИИ и в китайских телефонах среднего ценового диапазона. Поскольку Apple стоит дороже, чем средний смартфон на Android, она, скорее всего, тоже проиграет в гонке за ИИ.

#apple #iphone #рынок смартфонов #китайский рынок #продажи iphone
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