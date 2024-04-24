Компания Google выпустила новую модель на основе искусственного интеллекта, которая призвана предсказывать катастрофические погодные явления гораздо быстрее и дешевле, чем традиционные модели.

Компания Google намерена встряхнуть индустрию прогнозирования погоды, выпустив модель SEEDS, или Scalable Ensemble Envelope Diffusion Sampler AI.

Новая модель Large Language Model (LLM) призвана обеспечить точные прогнозы погоды гораздо дешевле и быстрее, чем традиционные инструменты предсказания погоды, в частности, таких погодных явлений, как ураганы или аномальная жара, которые могут оказать потенциально разрушительное воздействие на регионы. Как же это работает? Прогнозирование погоды по своей сути является сложной задачей из-за множества переменных, которые находятся в процессе действия. Текущее прогнозирование достаточно хорошо для таких условий, как местная температура, но оно становится все более сложным, чем дальше в будущее.

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Еще сложнее предсказать наступление экстремального погодного явления, так как оно является кульминацией всех переменных в типичных прогнозах погоды плюс случайные переменные, которые могут вызвать экстремальное погодное явление. Точность предсказания экстремальных погодных явлений в настоящее время крайне низка: компания Google объясняет, что для того, чтобы вероятность наступления события составляла 1 %, модель должна включать 10 000 прогнозов погоды.

Традиционные модели прогнозирования погоды создают комплекс из 10 - 15 прогнозов, используя физические измерения, такие как связь между единицей потенциальной энергии на массу гравитационного поля Земли в средней тропосфере и давлением на уровне моря. SEEDS способна создавать до 31 комплекса прогнозов.

Исследователи, стоящие за проектом, заявили, что затраты на эксплуатацию SEEDS "ничтожно малы" по сравнению с традиционными методами прогнозирования погоды.