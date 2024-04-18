Мышь поддерживает функцию Logi AI Prompt Builder, которая позволяет легко получить доступ к модели ChatGPT

Компания Logitech представила новую функцию для доступа к ChatGPT с помощью мыши и клавиатуры. Их новая мышь будет оснащена специальной клавишей для искусственного интеллекта.

Мышь поддерживает функцию Logi AI Prompt Builder, которая позволяет легко получить доступ к модели ChatGPT и делает предложения о том, как отдавать команды. Пользователи могут настроить клавишу в качестве искусственного интеллекта и использовать ее для сокращения абзацев, создания электронных писем и других функций. Эта функция будет предлагаться бесплатно и будет доступна только на английском языке.

реклама

Кроме того, Logitech анонсировала мышь M750 с AI-клавиатурой, которая также будет иметь кнопку для доступа к Logi AI Prompt. Мышь доступна по цене $49,99 в США и Великобритании, и пока нет информации о планах выпуска на других рынках.