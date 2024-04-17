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dima0782
AMD претендует на лидерство в битве за самый быстрый компьютер с искусственным интеллектом
Компания, производящая чипы, также отмечает, что ПК с искусственным интеллектом вызывают большой энтузиазм.

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И Intel, и AMD недавно представили чипы, ускоряющие работу с искусственным интеллектом. В новейших процессорах Ryzen Pro 8000 для ноутбуков и настольных компьютеров AMD заявляет о значительном превосходстве. Кроме того, бизнес-пользователи получают преимущества в виде улучшенных функций управления и более высокой эффективности.

По мнению AMD, критерии покупки ПК изменились. Если до пандемии пользователей интересовали в основном процессор, графика и безопасность, то во время Covid-19 они сместились в сторону возможностей совместной работы, портативности и управления ПК. Теперь наступила новая эра - эра компьютеров с искусственным интеллектом. Их суть: персонализированный опыт, повышенная производительность и расширенная конфиденциальность. Все это обеспечивается локальными решениями на основе генеративного ИИ, которые могут решать любые задачи - от создания чат-ботов до оптимизации времени автономной работы.

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Компания, производящая чипы, также отмечает, что ПК с искусственным интеллектом вызывают большой энтузиазм. Как крупные предприятия, так и малый и средний бизнес готовы к внедрению ИИ, причем быстро. 59% корпоративных клиентов, например, хотели бы стать первыми пользователями ПК с искусственным интеллектом, а IDC прогнозирует, что к 2027 году 60% всех покупок ПК будут приходиться на ПК с искусственным интеллектом. При этом не упоминается, что этот переход в основном произойдет потому, что практически каждый ПК будет иметь на борту аппаратное обеспечение с искусственным интеллектом.

Единственный "повсеместный портфель ИИ"

Во время анонса новых чипов Ryzen Pro 8000 компания AMD подчеркнула, что она является единственной стороной, обеспечивающей ускорение ИИ повсеместно, от центров обработки данных и пограничных сетей до клиентов. Intel пока не может сравниться с этим "портфелем повсеместного ИИ", поскольку у нее еще нет процессора для настольных ПК с NPU. Это лишь вопрос времени, но в течение нескольких месяцев AMD может вбивать этот факт всем, кто ее послушает. Что касается новых чипов AMD, то они обеспечивают ноутбуки и настольные компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта, причем важнейшим показателем является TOPS (Tensor Operations per Second). Это число показывает, насколько мощными являются навыки искусственного интеллекта в ПК.

Количество TOPS складывается из суммы мощностей ИИ, предоставляемых совместно CPU, NPU (Neural Processing Unit) и GPU. Магическое число здесь - 40 TOPS, которое Microsoft считает минимальным для хорошей производительности ИИ. В своих собственных бенчмарках к этому показателю ближе всего подходит AMD, в то время как в настольных системах ей нет равных в лице Intel. Arrow Lake, следующее поколение чипов Intel для настольных компьютеров, должно изменить ситуацию. В любом случае, мы еще не достигли желаемой вычислительной мощности ИИ, если использовать определение Microsoft. Не стоит забывать, что любой человек, имеющий на борту дискретную видеокарту с некоторыми возможностями, сможет превзойти по производительности эти маломощные чипы ИИ.

Скачок эффективности

Эффективность - вот магическое слово для этих новых чипов Pro. Известная архитектура Zen 4 (ранее использовавшаяся в Ryzen 7000) была перенесена с 5-нанометрового техпроцесса TSMC на 4-нанометровый для этих новых чипов. Это объясняет, почему эти процессоры могут достигать такой же производительности, как и раньше, при гораздо меньшем потреблении. В ноутбуках собственный Ryzen Pro 8840U от AMD достигает лучшей непрерывной производительности при 15 Вт, чем Intel Core Ultra, который потребляет 28 Вт. В пакете Office прирост производительности по сравнению с Intel очень велик: в каждом бенчмарке 8840U достигает от 67 до 76% лучших показателей.

В настольных компьютерах бизнес-класса AMD не имеет логического сравнения с Intel, но даже там Ryzen AI (так AMD называет свои собственные NPU) присутствует в различных формах. Не все чипы Ryzen Pro 8000 на самом деле содержат эти NPU. Варианты с буквой E считаются более эффективными вариантами с небольшим снижением производительности по сравнению с обычными версиями.

Wi-Fi, BlueTooth и безопасность

Возможности подключения в серии Ryzen Pro 8000 обновлены по сравнению с предшественниками. Теперь Wi-Fi 7 и BlueTooth 5.4 поддерживаются нативно. Кроме того, AMD подчеркивает, что выводит управление безопасностью на новый уровень благодаря технологии AMD Pro Technologies. Компания считает, что предприятиям дешевле пользоваться предложением AMD по сравнению с Intel, отчасти потому, что инструменты безопасности одинаковы для всех ПК на базе AMD Ryzen.

Анонсы AMD показывают, что, несмотря на то, что ИИ может изначально доминировать, значительный прогресс достигается и на других фронтах. Для конечных пользователей эффективность будет более важным аргументом в пользу перехода на системы с новыми чипами Ryzen. На данный момент AMD называет только HP и Lenovo в качестве OEM-производителей, которые будут предлагать эти процессоры в ноутбуках и настольных компьютерах.

#amd #искусственный интеллект #процессор #компьютеры #процессор amd ryzen
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