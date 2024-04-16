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dima0782
Tesla откладывает свой бюджетный электромобиль на второй план
Несмотря на слова Илона Маска, Tesla откладывает проект "электромобиля за 25 000 долл." под кодовым названием NV9, который также время от времени называют "Model 2", на второй план.

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Последние недели выдались для компании Tesla весьма неспокойными. Различные сообщения, сменяющие друг друга, указывают на то, что Tesla начнет масштабный процесс увольнений, чтобы сократить расходы и правильно скорректировать спрос. Однако дешевый электромобиль Tesla под кодовым названием NV9 стоимостью 25 000 долл., над которым Tesla работает уже некоторое время и который иногда называют "Model 2", судя по всему, отошел на второй план.

Tesla уже некоторое время работает над своей автомобильной платформой следующего поколения, которая, как ожидается, позволит сделать электромобили намного дешевле. Автопроизводитель уже назвал два автомобиля, которые будут построены на этой платформе: Более дешевая и компактная модель, чем Model 3, и новый автомобиль, разработанный с нуля для самостоятельного вождения. Первый из них - дешевый автомобиль Tesla стоимостью 25 000 долл. под названием Model 2. Второй - новый автомобиль, названный полностью автономным Tesla Robotaxi.

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В последние недели агентство Reuters сообщило, что Tesla отменила свой давно обещанный проект дешевого автомобиля. Однако это сообщение было быстро опровергнуто генеральным директором Tesla Илоном Маском.

Судя по всему, на этом история не заканчивается. Согласно сообщению Electrek, основанному на источниках, Tesla действительно отложила или отложила программу создания дешевых электромобилей. Опровержение Маска агентством Reuters основано на утверждениях издания о том, что проект был полностью "отменен". По данным издания, Tesla отложила проект NV9 (Model 2) и направила все свои ресурсы на полностью автономный Tesla Robotaxi.

С другой стороны, дешевый автомобиль Tesla действительно разрабатывался и планировался еще несколько месяцев назад. Маск отдавал приоритет расширению завода Gigafactory в Техасе для выпуска более дешевой модели следующего поколения в конце 2023 года. Однако катастрофические результаты, объявленные в первом квартале 2024 года, скорее всего, приведут к сокращению штата компании на 10-20 %. Согласно сообщениям, в ходе этого раунда увольнений Tesla расстанется с большинством людей, работающих над проектом "Model 2". После того как "Model 2" отошла на второй план, Маск, сосредоточивший свое внимание на Robotaxi, хочет расширить техасскую Gigafactory, где разместится гигантский центр обработки данных.

Напомним, что в последние недели Маск также поделился датой запуска Tesla Robotaxi. И хотя Маск заявил, что Robotaxi будет представлен 8 августа, по данным Electrek, в этом проекте есть задержки и, похоже, уложиться в эту дату будет сложно.

#tesla #илон маск #электроавтомобили #model 2
Источник: electrek.co
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