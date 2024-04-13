Microsoft работает над тем, чтобы реклама в операционной системе Windows 11 получила более широкое распространение.

Стало известно, что компания Microsoft, которая славится своей любовью к размещению рекламы различных продуктов в разных местах операционной системы Windows, планирует еще больше увеличить количество таких объявлений.

Компания уже давно исследует разнообразные форматы продвижения приложений, и некоторые из них были реализованы в тестовых версиях. Согласно последней утечке информации, реклама приложений будет отображаться в меню "Пуск" операционной системы Windows 11 под заголовком "Рекомендуемые". В этом же месте также будут отображаться различные советы и ярлыки.

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Похоже, что рекламу, которая будет добавлена в меню "Пуск", можно будет отключить. В настройках операционной системы также будет раздел, где можно будет отключить рекламу конкретных приложений и тому подобное.