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dima0782
OpenAI расширяет доступ к GPT-4 Turbo, обещая "более прямые" ответы
OpenAI наконец-то предоставила платящим пользователям ChatGPT свободный доступ к своей последней модели GPT-4 Turbo, но это произошло после того, как компания, как сообщается, уволила двух сотрудников за утечку информации.

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OpenAI открывает доступ к своей модели ChatGPT-4 Turbo, позволяя всем, у кого есть платная подписка на ChatGPT, использовать последнюю модель от компании, поддерживаемой Microsoft.

Доступ получат покупатели GPT Plus, Team и Enterprise, а доступ к API для разработчиков будет по-прежнему поддерживаться.

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"При работе с ChatGPT ответы будут более прямыми, менее многословными и использовать более разговорный язык", - говорится в сообщении OpenAI, опубликованном в четверг на сайте X.

Ранее GPT-4 Turbo был доступен только разработчикам или тем, у кого есть подписка Copilot for Microsoft 365, ориентированная на компании, которые платят 30 долл. за человека в месяц.

OpenAI выпустила пять версий GPT-4 Turbo, согласно сайту компании. Четыре последних варианта GPT были обучены на данных до декабря 2023 года, в то время как первая версия GPT-4 Turbo и ряд моделей GPT-4 были обучены только на данных до апреля 2023 года.

OpenAI, однако, не спешит раскрывать, на каких данных обучаются ее модели. Через день после того, как генеральный директор YouTube заявил, что использование OpenAI's Sora видеороликов YouTube будет "явным нарушением", в репортаже NYT было высказано предположение, что OpenAI использовала миллионы часов видеороликов YouTube для обучения своих моделей (хотя Google, по сообщениям, делала то же самое).

На этой неделе OpenAI снова обвиняют в том, что она уже не так открыта. В четверг издание The Information сообщило, что OpenAI уволила двух сотрудников своей команды безопасности за предполагаемую утечку информации. Что именно могло быть утечкой, неизвестно, как неизвестно и то, что OpenAI может считать "утечкой".

В феврале MSPowerUser сообщил, что OpenAI ищет "расследователя инсайдерских рисков" с опытом работы в сфере кибербезопасности, чтобы "укрепить нашу организацию против внутренних угроз безопасности" и "продвигать культуру безопасности", предполагая, что OpenAI может стремиться предотвратить любые будущие утечки информации. С тех пор объявление было удалено.

#искусственный интеллект #openai #gpt-4 turbo
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ChatGPT стал умнее для платных подписчиков
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